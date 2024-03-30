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Gündem Ekrem ile “Rüşvetin belgesi mi olur lan pezev..” de aşıldı artık!
Gündem

Ekrem ile “Rüşvetin belgesi mi olur lan pezev..” de aşıldı artık!

Yeniakit Publisher
2024-03-30 10:22:00 -
Ekrem ile "Rüşvetin belgesi mi olur lan pezev.." de aşıldı artık!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Ekrem ile “Rüşvetin belgesi mi olur lan pezev..” de aşıldı artık!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Mafya babalarının karıştığı, eski Türkiye’nin büyük milyon dolarlık yolsuzluklarından birisinde, Emlakbank Genel müdürü Engin Civan’a, yargılanan işadamı sanıklardan birisi, mecbur kaldığı için rüşvet verdiğini mahkeme huzurunda itiraf etmişti..

Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan, masum ve rahat bir eda ile, “Belgesi var mı?” diye sorunca..

Rüşveti veren işadamı, “Rüşvetin belgesi mi olur lan pezev..” diye çıkışmıştı.

Ne günlere geldik.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O Emlakbank..

Onunla irtibatlı kamu kurumları..

Bugün benzeri bir tane rüşvet iddiası ile gündeme geliyor mu?

Kimse kamu kurumundaki kişileri, “Rüşveti de aldın, ihaleyi de vermedin/tahakkuk eden paramı da ödemedin.. Ben de seni mafyaya verdim, seni kurşunlattım. Oh olsun” diye mahkeme salonunda itiraflarda bulunabiliyorlar mı?

Bırakın mahkeme salonlarını, dedikodu gazetelerinde bile, böylesi olayların bir tanesinden bahsedebilen var mı?

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

Salih

Asker polis öğretmen çocuk katili PKK PYD feto dhkp lgbt HDP lileri belediye dolduran bu hainden herşey beklenir

Bdr

Bir insanin bu kadar pisligi ortaya saçilırda hâlâ pirim yaparmi evet , adami pkk yla kandilde bile görseniz bu ahmak millet hala oy veriyor kardesim Istanbullu düşünsün
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