Ekrem ile “Rüşvetin belgesi mi olur lan pezev..” de aşıldı artık!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Mafya babalarının karıştığı, eski Türkiye’nin büyük milyon dolarlık yolsuzluklarından birisinde, Emlakbank Genel müdürü Engin Civan’a, yargılanan işadamı sanıklardan birisi, mecbur kaldığı için rüşvet verdiğini mahkeme huzurunda itiraf etmişti..

Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan, masum ve rahat bir eda ile, “Belgesi var mı?” diye sorunca..

Rüşveti veren işadamı, “Rüşvetin belgesi mi olur lan pezev..” diye çıkışmıştı.

Ne günlere geldik.

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O Emlakbank..

Onunla irtibatlı kamu kurumları..

Bugün benzeri bir tane rüşvet iddiası ile gündeme geliyor mu?

Kimse kamu kurumundaki kişileri, “Rüşveti de aldın, ihaleyi de vermedin/tahakkuk eden paramı da ödemedin.. Ben de seni mafyaya verdim, seni kurşunlattım. Oh olsun” diye mahkeme salonunda itiraflarda bulunabiliyorlar mı?

Bırakın mahkeme salonlarını, dedikodu gazetelerinde bile, böylesi olayların bir tanesinden bahsedebilen var mı?

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