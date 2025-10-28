Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

Türkiye’nin gündemine oturan casusluk soruşturması hemen her gün ortaya saçılan yeni detaylarla sürüyor. Casusluk iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Gün ifadesinde, yolsuzluktan tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan’la ilişkisini ayrıntılı şekilde anlatmış, OSINT (açık kaynak istihbaratı) ve Darkweb üzerinden elde ettiği verileri İmamoğlu’na ilettikleri itiraf etmişti.

OSINT araştırmalarında yalnız kamuya açık kaynaklardan değil, kişisel yazışmalara da erişildiğini itiraf eden Gün, “Verilerin analiz edilmesi için ortağım olan eski CIA çalışanı Aaron Barr’a talimat verdim. Raporları Wickr kriptolu mesajlaşma uygulaması üzerinden Özkan’a ilettim. O da OSINT ve Darkweb kaynaklı bu raporları İmamoğlu’na ulaştırdı. Rakip olarak bulunan parti destekçilerinin kendi aralarındaki yazışmaları da Aaron Barr ve teknik ekip tarafından analiz edilirdi. Oluşabilecek olumsuz haberlere karşı önlem alınırdı. Bu verilerin gizli, insanların özel yazışmalarından da oluşan verilerden analiz edildiğini Necati Özkan da İmamoğlu da bilirdi” demişti.

Gün itiraflarını değerlendiren gazeteci Nedim Şener ise yaşananları “Tam ajan faaliyeti” olarak yorumlamıştı. Şener “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen bir adamın aklına ilk gelen İstanbullunun bütün verilerinin yedeklenmesi ve kopyalanması olabilir mi?” diye de sormuştu.

Şener son olarak İmamoğlu ve ekibinin yaptığı faaliyetlerin casusluk suçuna girip girmediğini tartışanlara cevap olarak Milli İstihbarat Teşkilatı’nın internet sitesinde yayınladığı ‘Casusluk nedir?’ videosunu paylaştı.