Ekrem Edanur’u unuttu, Narin’i konuştu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Dönemi Açılışı ve Eğitmenler Buluşması'na katıldı.

CHP’li Ekrem İmamoğlu, konuşmasında 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, ''Bir çocuğu kaybettikten sonra aranan adalet benim için bir adalet değil" ifadelerini kullandı.

Edanur Gezer’i unuttu!

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun sözleri sonrası geçtiğimiz aylarda İBB'ye bir parkta hayatını kaybeden Edanur Gezer akıllara geldi.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde, İBB tarafından yapılan kazı çalışması sonucunda oluşan bir su birikintisinin içine düşen 5 yaşındaki Gezer, hastaneye kaldırılmasının ardından can vermişti.

Sosyal medya kullanıcıları, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Narin Güran ile ilgili açıklamaları sonrası Edanur Gezer'den hiç bahsetmemesi sebebiyle, Gezer'i unuttuğunu ya da unutmak istediğinin altını çizdi.

Kullanıcılar, İmamoğlu'nun Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili sorumluluk almaması konusuna da dikkat çekti.