Ekrem buna çok kızacak! Tunç Soyer'den İmamoğlu çıkışı
Koltuk savaşının yaşandığı CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun kızdıracak bir açıklama geldi.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk TV canlı yayınında konuştu.
Soyer'e, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yeniden aday olmasını doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Cevabına "Fevkalade olması gerektiğini düşünüyorum." diyerek başlayan Soyer, şöyle devam etti:
Ekrem Bey İstanbul'da çok güzel şeyler yaptı. Metrolar, kreşler, gençler ile olan iletişimi çok önemli bunlar. Ben dışarıdan bakan bir göz olarak bunları söyleyebiliyorum.
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