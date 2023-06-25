  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

30 yıldır imamı olmayan cami! Köy halkı Diyanet'e böyle seslendi..

TB2 SİHA ve Milli Muharip Uçak dünyanın gündeminde: Orta Doğu'dan Afrika'ya! Türkiye'ye teklif yağıyor

İslam'la dalga geçen Doğu Demirkol mide bulandırdı! Mizah değil soytarılık

Türkiye'ye flaş 29 Haziran uyarısı! Az önce duyuruldu! Bu, hiç ama hiç hesapta yoktu

Türkiye için flaş uyarı! “Önümüzdeki 10 günlük süreçte…”

Uzun süre yanında çalışan isimden Akşener’le ilgili şok sözler! Herkes şaşkın

AK Partili belediye bu yanlıştan dönmeli! Bu hadsizi sahneye çıkartmayın

Ahmet Taşgetiren’den çok konuşulacak itiraf! Sonunda kafasına dank etti

Meral Akşener için şok iddia! Yer yerinden oynayacak

"Domates kaç lira" sezonu bitti, "Bodrum’da lahmacun ne kadar" sezonu başladı
Siyaset Ekrem buna çok kızacak! Tunç Soyer'den İmamoğlu çıkışı
Siyaset

Ekrem buna çok kızacak! Tunç Soyer'den İmamoğlu çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-06-25 23:42:00 - 2023-06-25 23:58:06
Ekrem buna çok kızacak! Tunç Soyer'den İmamoğlu çıkışı

Koltuk savaşının yaşandığı CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun kızdıracak bir açıklama geldi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk TV canlı yayınında konuştu.

Soyer'e, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yeniden aday olmasını doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Cevabına "Fevkalade olması gerektiğini düşünüyorum." diyerek başlayan Soyer, şöyle devam etti:

Ekrem Bey İstanbul'da çok güzel şeyler yaptı. Metrolar, kreşler, gençler ile olan iletişimi çok önemli bunlar. Ben dışarıdan bakan bir göz olarak bunları söyleyebiliyorum.

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı
Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Hem otel sahibi hem bankamatik memuru! Tunç Soyer'in ipliği pazara çıktı
Hem otel sahibi hem bankamatik memuru! Tunç Soyer'in ipliği pazara çıktı

Gündem

Hem otel sahibi hem bankamatik memuru! Tunç Soyer'in ipliği pazara çıktı

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'e isyan: Bundan sonra ne Ankara’yı alırsınız ne İstanbul’u
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'e isyan: Bundan sonra ne Ankara’yı alırsınız ne İstanbul’u

Gündem

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'e isyan: Bundan sonra ne Ankara’yı alırsınız ne İstanbul’u

CHP'li Tunç Soyer'in kentsel dönüşüm rezaletine tepkiler sürüyor! "Tarihin en büyük skandalı"
CHP'li Tunç Soyer'in kentsel dönüşüm rezaletine tepkiler sürüyor! "Tarihin en büyük skandalı"

Gündem

CHP'li Tunç Soyer'in kentsel dönüşüm rezaletine tepkiler sürüyor! "Tarihin en büyük skandalı"

CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti
CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti

Gündem

CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti

Tunç Soyer'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Kararını böyle duyurdu...
Tunç Soyer'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Kararını böyle duyurdu...

Siyaset

Tunç Soyer'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Kararını böyle duyurdu...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23