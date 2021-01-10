Ekrem başarısızlığını taksicilerle örtüyor

Zekeriya Say’ın Röportajı

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi (YENTAKOOP) Başkanı Kıyasettin Telli, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun taksi ısrarının altında yatan kirli hesapları açıkladı... Akit’in sorularını cevaplayan Telli, taksicinin Koç Grubu’na mecbur bırakıldığını, Koç’un araçları dışında bir aracın taksi olarak kullanılamadığını ve bunun da haksız rekabete yol açtığını söyledi...

Gündemi manipüle ediyor

İmamoğlu’nun taksi meselesini sürekli gündeme getirmesinin altında yatan temel sebep nedir?

Hayali ihale skandalı patlıyor, taksici ‘tweeti’ atıyor, CHP’de cinsel taciz vakaları patlıyor hemen taksicileri sosyal medyada hedef haline getiriyor. Bu sayede kendi başarısızlıklarını gizliyor.

Koç'a mecbur bırakıyor

Araçların kalitesiz olduğu ve hizmet standardının düşük olduğunu dillendiriyor, bu doğru mu?

Şu an ben bir lüks jeep alsam taksi yapamıyorum. İBB izin vermiyor. Koç’un araçlarına mecbur edilerek haksız rekabet ortamı oluşturuluyor. Araç kalitesinin düşüklüğüne sınırlandırıyor. Sonra kalkıp, ‘Taksicilerin araç kalitesi çok düşük’ diye açıklama yapıyor.

Sözlerinin üzerine yattı

Seçim sürecinde taksicilere verdiği sözler vardı, yerine getirdi mi?

Ekrem Bey, ‘Biz seçimi kazandığımızda asla ekmeğinize ortak olmayacağız’ dedi. Yine, CHP Lideri Kılıçdaroğlu bizi ziyaret ettiğinde, ‘Sizin para vererek, bedel ödeyerek aldığınız bu plakalar sizin emeklilik garantiniz, muhatabınız devletse devlet, belediye ise belediye bunlara karşı haklarınızı muhakkak koruyunuz’ sözleriyle haklarımızı savunmamızı tavsiye etti. Aynı İmamoğlu, seçimin ardından paradigma değişikliğine giderek verdiği sözlerin tersine hareket etti.

Okyanus ötesine hizmet ediyor

Trafik planlama yönetiminin hibe karşılığı ABD’li bir şirkete verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Burada bir ‘okyanus ötesi’ dokunuş var. Türkiye’nin kalbi olan iki il, biri İstanbul diğeri başkent Ankara. CHP tarafından yönetilen bu iki kentin trafik planlama yönetimini, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) tarafından sağlanan fon desteğiyle, Amerikan yazılım şirketi SAS’a verdiler. Bizim kaygımız, Allah korusun 15 Temmuz hadisesi gibi bir kalkışmanın gerçekleşmesi. Zira, şu an İstanbul ve Ankara’da toplamda 4 milyonun üzerinde GPS takılı araç var. Olası bir kalkışma anında İstanbul trafiğini istediği gibi yönetebilirler. İstediği yeri açıp istediği yeri kilitleyebilirler. Bu kadar hukuksuz bir ülkeye bu iki önemli kentin trafik planlama yönetim işinin teslim edilmesine endişeyle bakıyoruz.

HDP’ye diyet mi ödüyor?

Taksicilerin çok şikayet aldığı için yenilerini istediği söyleniyor?

2019 faaliyet raporunda, taksi ve taksi dolmuşlar günde 1 milyon 403 bin adet yolcu taşımışlar. Peki yıllık 512 milyon yolcu taşıyan taksiler kaç şikâyet almışlar. Baktığımızda yıl boyunca 103 bin şikâyet almışız. Yani oran yüzde yarım bile değil. Biz bu şikâyetleri de tasvip etmiyoruz. Aksine bu şikâyetlerin olduğu kronik noktalar var. Sultanahmet, Taksim, Eminönü gibi. Odamızın denetim yetkisi olmadığı için İmamoğlu bizi ziyaret ettiğinden kendisinden bu kronikleşen noktaları temizlemek için destek istedik. İmamoğlu bu taleplerimizi baz alıp en ufak bir denetim yaptı mı? Hayır.

İmamoğlu’nun 5 bin taksi ısrarının altında HDP’ye verdiği sözlerin yattığı söyleniyor, bilginiz var mı?

HDP’lilerin şu an İSPARK’ta istihdam edildiğine yönelik bizde ciddi deliller var. Burada da aynı durum olabilir.