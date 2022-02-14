EKPSS yerleştirme sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? 2022-EKPSS tercih sonuçları sorgula!

2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? EKPSS 2022 yerleştirme sonuçları hakkında ÖSYM'den müjdeli haber geldi. Engelli vatandaşların kamu kurumlarında çalışmak için girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı atama ve kura töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın da katılacağı tören ile memur olmak isteyen engelli vatandaşlar hayallerine kavuşacak. Peki 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

2022 EKPSS yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS adayları 2022 tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlamıştı. EKPSS tercihleri tamamlanmasının ardından gözler tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. ÖSYM EKPSS 2022 yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

EKPSS 2022 tercih sonuçları sorgula!

EKPSS adayları, 2022 EKPSS yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. 2022 EKPSS YERLEŞTİRME TERCİHLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ