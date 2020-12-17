EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

EKPSS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. ÖSYM'nin sonuç sayfasından sonuçları öğrenen EKPSS sınavına giren adaylar EKPSS tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını ve EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

EKPSS kura tercihleri ne zaman?

EKPSS kura tercih tarihleri de henüz belli değil. Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

EKPSS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. 2020 EKPSS tercih kılavuzu hakkında detaylı bilgiler ve tercih süreci yine ÖSYM tarafından duyurulacak. ÖSYM'nin açıklama yapması halinde haberimiz güncellenecektir. Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek tercih kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.