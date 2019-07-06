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EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

Engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasına olanak sağlayan EKPSS sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor.EKPSS engelli memur alım başvuru şartları ve EKPSS sınavı ne zaman yapılacak. DPB’nin Ocak ayında açıklaması gereken EKPSS takvimi maalesef 2019 yılı için Temmuz ayı olmasına rağmen açıklanması. 2018/2 tercihleri Aralık ayı içerisinde alındı. Yine 2017 yılında 12 Temmuz, 2018 yılında 8 Mayıs tarihinde tercihler alınmıştı. Buna göre yeni bir takvim için duyurunun açıklanması bekleniyor. 2019 yılı EKPSS tercih işlemleri için ÖSYM tarafından yeni bir kılavuzun açıklanması, açıklanacak kılavuzun ardından tercih işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:41
EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

Engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasına olanak sağlayan EKPSS sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor.  EKPSS engelli memur alım başvuru şartları ve EKPSS sınavı ne zaman yapılacak. DPB’nin Ocak ayında açıklaması gereken EKPSS takvimi maalesef 2019 yılı için Temmuz ayı olmasına rağmen açıklanması. 2018/2 tercihleri Aralık ayı içerisinde alındı. Yine 2017 yılında 12 Temmuz, 2018 yılında 8 Mayıs tarihinde tercihler alındı. Buna göre yeni bir takvim için duyurunun açıklanması bekleniyor. 2019 yılı EKPSS tercih işlemleri için ÖSYM tarafından yeni bir kılavuzun açıklanması, açıklanacak kılavuzun ardından tercih işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

2019'da engelli alımı yapılacak mı? EKPSS ne zaman? % 3 kontenjan dahilinde 5 kurumun 8 bin 556 EKPSS kontenjanı yer alırken tüm kurumlar için bu sayı 9 bin 379’a çıkıyor. Engelli memur alımı adayları ÖSYM ve DPB tarafından gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu istatistikleri hayata geçirmesini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı: Mevcut Memur Sayısı 932.590, Engelli Kontenjanı %3 27.978, Toplam Çalışan Engelli Memur Sayısı 21.811, Açığı Bulunan Engelli Memur Sayısı 6.167.

Diyanet İşleri Başkanlığı: Mevcut Memur Sayısı 108.483, Engelli Kontenjanı %3 3.254, Toplam Çalışan Engelli Memur Sayısı 1.648, Açığı Bulunan Engelli Memur Sayısı 1.606.

Adalet Bakanlığı: Mevcut Memur Sayısı, 101.369 Engelli Kontenjanı %3 3.041, Toplam Çalışan Engelli Memur Sayısı 2.535, Açığı Bulunan Engelli Memur Sayısı 506.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM): Mevcut Memur Sayısı 695, Engelli Kontenjanı %3 435, Toplam Çalışan Engelli Memur Sayısı 231, Açığı Bulunan Engelli Memur Sayısı 204.

Dışişleri Bakanlığı: Mevcut Memur Sayısı 3.350, Engelli Kontenjanı %3 101, Toplam Çalışan Engelli Memur Sayısı 28, Açığı Bulunan Engelli Memur Sayısı 73.

EKPSS başvuru şartları

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.

Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda; Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde EKPSS’ye başvurabileceklerdir.  

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:41
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