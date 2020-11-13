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Aktüel EKPSS pazar günü 81 ilde düzenlenecek
Aktüel

EKPSS pazar günü 81 ilde düzenlenecek

EKPSS, saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak - Sınavda yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınacak

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:43:09 -
EKPSS pazar günü 81 ilde düzenlenecek

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 15 Kasım'da 81 ilde yapılacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak.

Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre uygulamaları yapılacak.

EKPSS adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

- Koronavirüs önlemlerine dikkat edilecek

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınacak. Bu kapsamda, sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskelerini ve siperliklerini de kullanabilecek.

Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek, yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Bu durumda olan adaylar, ÖSYM tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.

Sınav sonuçları, 17 Aralık'ta açıklanacak.

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