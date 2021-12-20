Ekonomist Yüksel Okşak canlı yayında anlattı... İşte dövizde yaşanan düşüşün sırrı

Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, TRT Haber'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası altın ve dövizde yaşanan düşüşle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Okşak, daha önce uygulanacak olan ekonomik sistemin şeffaf ve açık bir şekilde ortaya konması gerektiğini açıkladığını belirterek "Dünya artık 2+2'nin 4 etmediği bir döneme girdiğini söylemiştim. Türkiye'nin de artık kendisini refreş etmesi gereken bir süreci yaşıyor" dedi.

Okşak, doların daha da yükseleceği öngörüsü ile kamuoyunun sürekli gündeminde olan Özgür Demirtaş'ın döviz kurlarındaki ani düşüş sonrası sosyal medya hesabından yaptığı belgesel paylaşımına göndermede bulunarak "Geçen hafta söylediklerimiz yüzünden bizi eleştiri oklarının hedefine koyanlar, şimdi birbirlerine belgesel paylaşımı yapıyor" dedi.

Okşak, döviz ve altında sert düşüşü getiren Erdoğan'ın açıklaması ile özellikle ihracat yapanlara ve parasını TL cinsinden yatıranlara verdiği güvencenin temellerini tek tek sıraladı.