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Ekonomi Ekonomist Hatice Kolçak’tan şok eden dolar iddiası: Dolar 15,80'i gördü
Ekonomi

Ekonomist Hatice Kolçak’tan şok eden dolar iddiası: Dolar 15,80'i gördü

Para Piyasaları Uzmanı ekonomist Hatice Kolçak, dolar kurunun dün akşam saatlerinde 15,80 seviyelerine gerilediğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 12:46:00 - 2022-06-04 12:56:06
Ekonomist Hatice Kolçak’tan şok eden dolar iddiası: Dolar 15,80'i gördü

Para Piyasaları Uzmanı ekonomist Hatice Kolçak, kişisel Youtube kanalından dolardaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dün öğle saatlerinde enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 73.50, aylık yüzde 2.98 arttı.

Ekonomist Hatice Kolçak, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar kurundaki hareketlere ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Kolçak yaptığı açıklamada, "TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladığı sırada dolar 16,50 civarlarındaydı. Dün akşam saatlerinde 7 civarı dolar bir anda 15,80’e geldi. Bu rakamı gördükten sonra anlık olarak tekrardan yukarı çıktı. Bunun tek açıklaması dolarda büyük bir satış geldi. Ardından yeniden bir alım geldi. İlginç şeyler oluyor. Doların kafası karışık gerçekten. Bugünde mesela sabah saatlerinde, 16,27 ile 16,61 arasında geniş bir aralıkta hareket etti. Yani dolara neler oluyor? Karışık. Doların kafasının karışık olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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