Ekonomist Hatice Kolçak'tan gram altın tahmini: Altını olanlar bunu yapsın

Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı grafik sürerken uzmanlar, uzun vadede gram altının yükseleceğini düşünüyor.

Ekonomist Hatice Kolçak, Youtube kanalından yaptığı yorumda altında yükseliş beklediğini kaydetti.

İşte Hatice Kolçak'ın o açıklamaları:

Aşağı gelişler her zaman alım fırsatıdır. Yatırım tavsiyesi değil küçük yatırımcı için diyorum ama satmayın. Satılmaz yani. Küçük yatırımcı olarak şu an bekliyoruz. Nisan ve Mayıs’ta volatilite yüksek olacak. Altın düşmüyor. Sebeplerini biliyorsunuz. Sepette minimum yüzde 25 altın bırakıyoruz. Gümüşte alacaksınız ama altın önemli olan. Altın yükselecek. Sebepleri ile her gün anlatmaktan yoruldum. Geri çekilmeler her zaman alım fırsatıdır. ABD tahvillerin bu noktalara gelmesine rağmen altının halen güçlü olması dikkat çekiyor.Gram altın dolar/TL bacağı düştüğü için yerinde sayıyor. Burada kaçınılmaz bir yükseliş tarafındayım. Altını olanlar kaybetmez.