Ekonomisi büyüyor halkı fakirleşiyor

EKONOMİ SERVİSİ

Açıklanan rakamlar, ABD’de yaşanan ekonomik sıkıntıyı bir kez daha su yüzüne çıkardı.

TÜKETİM HARCAMALARI BEKLENTİLERİN ALTINDA

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı bu yılın nisan-haziran dönemine ait ikinci öncü GSYH verilerine göre, GSYH ikinci çeyrekte yüzde 4,2 büyüme gösterdi. Piyasaların öncü büyüme verisine ilişkin beklentisi ise yüzde 4 seviyesindeydi. Geçen ay yayımlanan ilk öncü veriler, GSYH’nin ikinci çeyrekte yüzde 4,1 genişlediğini göstermişti. Buna karşın yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları yüzde 3,8 artarken, yüzde 3,9’luk piyasa beklentisinin altında kaldı. İkinci çeyrekte yüzde 2 artan çekirdek PCE endeksi de piyasa beklentileri dahilinde geldi.

KONUT SATIŞLARI DA GERİLEDİ

ABD’de, bekleyen konut satışları da temmuzda geriledi. National Association of Realtors’ın (NAR) raporuna göre, bekleyen konut satışları temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,7 düşüş gösterdi. Veriye yönelik piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış göstermesi yönündeydi.

İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR

Bu yılın ilk yarısında açıklanan bir raporda ABD’de toplam hane halkının yaklaşık yüzde 43’ünün yiyecek ve konut gibi temel gereksinimleri karşılayamadığı belirtilmişti. Bu oranın dengesiz politikaları ile tarihe geçen Trump’ın ABD’yi yalnızlaştırma politikaları ile daha da yükselmesi bekleniyor. ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da geçen hafta 213 bin olurken bir önceki haftaya göre artış gösterdi.