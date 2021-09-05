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Ekonomi

Ekonominin yol haritası Resmi Gazete'de yayımlandı

2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 22:24:00 -
Ekonominin yol haritası Resmi Gazete'de yayımlandı

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program açıklandı.

Büyüme

2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.

İşsizlik

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9.

Enflasyon

Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2.

2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.

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