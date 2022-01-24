Ekonomiler pandemi etkisinden kurtulamıyor: PCR testleri enflasyonu uçurdu!

Singapur Merkez Bankası'nın tercih ettiği fiyat ölçüsü olan çekirdek enflasyon oranı, Aralık ayında yıllık bazda yüzde 2.1'e yükseldi. Bu rakam, Temmuz 2014'ten bu yana görülen en yüksek oran olarak ekonomistlerin tahminlerinin de üstüne çıktı. Reuters'ta yer alan bir ekonomi anketi, yüzde 1.7'lik bir artış öngörüyordu.

Merkez Bankası, Ekim ayında para politikasını sıkılaştırarak artan maliyet baskıları arasında 3 yıl içinde ilk defa böyle bir adım attı. Bir sonraki inceleme ise daha fazla sıkılaştırmasının beklendiği Nisan ayında yapılacak.

Pazartesi günü paylaşılan veriler, manşet enflasyonun yaklaşık 9 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4 ile ekonomistlerin yüzde 3.75'lik tahminini geride bıraktığını gösterdi.

Singapur'un karantinasız seyahat planları kapsamında uçak bileti ücretleri ve Kovid-19 test maliyetlerindeki keskin artışlar, Aralık ayındaki enflasyon artışında önemli faktörler oldu.

Singapur Para Otoritesi (MAS) ve Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MTI), hava yolculuğu maliyetleri ve gıda ve petrol gibi emtia fiyatları da dahil olmak üzere, yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin önemli bir belirsizliğin devam ettiğini söyledi.

Hükümetin daha önce 2022 manşet fiyatlarının ortalama yüzde 1.5-2.5 arasında ve çekirdek enflasyonun da yüzde 1-2'ye yükseleceği tahmini vardı. 2021 için çekirdek enflasyon yüzde 0.9'a, manşet fiyatlar ise yüzde 2.3'e yükseldi.

Ekonomiler pandemi etkisinden aşama aşama kurtulmaya çalışırken, dünya genelinde enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle ulaşım sektöründe bazı ürünlere yoğun talebi artırıyor.