Ekonomik suça ekonomik ceza uygulansın

Akit Ekonomi

Dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü (Covid-19), karşılıksız çek sorununu da yeniden gündeme getirdi. Zira zor günler geçiren, konkordato talep eden firmalardan alacaklarını tahsil edemedikleri için çek borçlarını çeviremeyen 300 bini aşkın esnaf ve sanatkâr hapis tehlikesiyle karşı karşıya.

2012’ye dönülmeli

Çek mağdurları temsilcisi Haydar Zirek, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada ekonomik suça ekonomik ceza uygulanması gerektiğini belirtti. 2012’de karşılıksız çek suçu için hapis cezasının kaldırıldığını hatırlatan Zirek, “Ancak 2016’da bir kanun getirildi ve ortalık karıştı. Fiili yaptırım adli para cezası olarak düzenlendi. Cezayı ödemeyenlere de hapis yolu göründü. Temennimiz 2012’ye dönülmesi, problemin önüne geçilmesidir” dedi.

Covid-19’un ekonomiye yönelik etkilerini azaltmak için çıkarılan torba kanunda çeklerini ödemeyenler için hükümler yer aldığına işaret eden Zirek, şöyle konuştu: “Yasayla 3 ay içinde çekin yüzde 10’unu ödeme, yüzde 90’ını da takside bölme imkânı tanındı. Ancak kepenk kapatan, geliri eriyen esnafın bu borcu 26 Haziran’a kadar ödemesi mümkün değil. Çünkü ortada ne ev ne bark var. İş güç, sermaye de yok. Covid-19 hayatı felç etmiş vaziyette. Şu anda borcun -bırakın yüzde 10’unu- yüzde 1’i dahi ifa edilemez. Öyle ‘3 ayda, 5 ayda, 7 ayda borcunu ödeyip kurtul’ denilerek bu işin içinden çıkılamaz. Korkarım ki önümüzdeki süreçte çekler, ödenemeyecek ve 27 Haziran’da pek çok esnaf hapse girecek.”

Dolandırıcıların dahi affedildiğini dile getiren Zirek, “Bizim kabahatimiz nedir? Vergi levhamızın ve tabelamızın olması mı, çalışan istihdam etmemiz mi? Çeke hapis cezasının kaldırılmasının vakti geldi, geçiyor bile” diye ekledi.

2017’de 435 bin 437 adet karşılıksız çekin toplam tutarı 784.874 milyon liraydı. 2018’de 588 bin 88 adet karşılıksız çekin toplam tutarı da 939.104 milyon lira olarak kayıtlara geçti.