Ekonomik savaşa karşı dik durduk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ekonomik savaştan kur ataklarına ve tasarruf tedbirlerine kadar pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı. Van’da incelemelerde bulunan Kurum, yerli ve milli duruş ile taarruzların püskürtüldüğünü dile getirdi. Kurum, “Ekonomik bir savaş ile karşı karşıyayız. Bu savaşa karşı milletimiz dik duruş sergiledi. Dimdik ayaktayız ve yatırımlarımıza, büyümeye devam ediyoruz” dedi. Kurum, kur artışlarına karşı da gerekli önlemlerin alındığını; ülkenin şoklara karşı dayanıklılığının arttığını ifade etti.

Tasarruf vurgusu

“Evet, tasarruf edeceğiz ve gereksiz işler yapmayacağız ama şehirlerin, vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılayacağız” diyen Kurum, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 100 günlük eylem planlarımız yaptık. Şimdi 200 günlük eylem planlarımızı hazırlıyoruz. Burada gerekli olan her işi yapmaya çalışıyoruz. Bu işlerle alakalı bir tasarruf söz konusu değil. Gereksiz, israf gördüğümüz işlerle ilgili tasarruf sağlayacağız.” Kurum, fahiş fiyat artışı yapanların yakın markaja alındığını; stokçuluğa izin verilmeyeceğini de kaydetti.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile 3 milyar 700 milyon liralık yatırım yapılarak Van’ın yeniden inşa edildiğini anlatan Bakan Murat Kurum, 30 bin konutun 120 bin vatandaşın hizmetine sunulduğunu söyledi.