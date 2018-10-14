THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Ekonomik savaşa karşı dik durduk

Türkiye ekonomik saldırıları başarı ile savuşturdu. Ülkemizin ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bu zorlu mücadelede milletimiz dik duruş sergiledi. Çok şükür dimdik ayaktayız, yatırımlarımıza, büyümeye devam ediyoruz” mesajını verdi. Kurum, ayrıca 200 Günlük Eylem Planı’nı hazırladıklarını açıkladı.

14 Ekim 2018 Pazar 12:02
Ekonomik savaşa karşı dik durduk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ekonomik savaştan kur ataklarına ve tasarruf tedbirlerine kadar pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı. Van’da incelemelerde bulunan Kurum, yerli ve milli duruş ile taarruzların püskürtüldüğünü dile getirdi. Kurum, “Ekonomik bir savaş ile karşı karşıyayız. Bu savaşa karşı milletimiz dik duruş sergiledi. Dimdik ayaktayız ve yatırımlarımıza, büyümeye devam ediyoruz” dedi. Kurum, kur artışlarına karşı da gerekli önlemlerin alındığını; ülkenin şoklara karşı dayanıklılığının arttığını ifade etti.

Tasarruf vurgusu

Evet, tasarruf edeceğiz ve gereksiz işler yapmayacağız ama şehirlerin, vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılayacağız” diyen Kurum, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 100 günlük eylem planlarımız yaptık. Şimdi 200 günlük eylem planlarımızı hazırlıyoruz. Burada gerekli olan her işi yapmaya çalışıyoruz. Bu işlerle alakalı bir tasarruf söz konusu değil. Gereksiz, israf gördüğümüz işlerle ilgili tasarruf sağlayacağız.” Kurum, fahiş fiyat artışı yapanların yakın markaja alındığını; stokçuluğa izin verilmeyeceğini de kaydetti.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile 3 milyar 700 milyon liralık yatırım yapılarak Van’ın yeniden inşa  edildiğini anlatan Bakan Murat Kurum, 30 bin konutun 120 bin vatandaşın hizmetine sunulduğunu söyledi.

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 12:02
  1. Van
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Ekonomik savaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar lirayı aştı
    1. Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar..
    2. ABD'li şirketler milyonlar dolarla..
    3. Milli Muharip Uçak paylaşımı!..
    4. 1 haftadır eve uğramıyordu, cesedi..
    5. Yeni şehir için ilk adım
    6. Ekonomik savaşa karşı dik durduk
    7. Sığ suda görüldü, avlanması uzun sürmedi
    8. Çorlu'da ekmeğin içinden çıkan şoke..
    9. Feci kazada dikkat çeken detay!
    10. Mega projeler YİD ile şahlanacak
    11. Şanlıurfa'da çöl varanı bulundu!..
    12. Ruhani: Yakın gelecekte durum daha..
    13. Belediye Başkanına çamdan makam aracı
    14. Valilik duyurdu! Operasyon başlıyor
    15. MediaMarkt-Canon işbirliği
    16. Dört koldan indirim nefes aldırdı
    17. Firari sanığı parmak izi ele verdi
    18. Satışta da rekora uçtu
    19. Ekmeğin içinden öyle bir şey çıktı ki...
    20. Bankalar maliyetsiz teşvik vermeye..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu