Ekonomik one minute muhalefetin sesini kesti! İstismar kapısı kapandı

Ticaret Bakanlığı’nın İsrail’le ticareti tamamen durdurması ses getirdi. Bakanlığın ihracatı ve ithalatı tüm ürünleri içerecek şekilde dondurmasıyla dünya lâl oldu. 2009’da katil İsrail’e ‘One minute’ diyen, Mavi Marmara katliamından ötürü Tel Aviv yönetimini özür dilemek zorunda bırakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ticaretin askıya alınması Londra ve Washington gibi siyonistseverleri adeta şoke etti. 1940’larda haydut devlet İsrail’i tanıyan CHP’nin peşine takılan SP ve YRP de sustu. Koro hâlinde “Türkiye’den Gazze’yi kana bulayan İsrail’e gemi gemi ürün gidiyor” iddiasını dillendiren kesimler sessizliğe gömüldü. Gelişmeleri değerlendiren siyasiler, hükümetin İsrail’e ticareti durdurma kararı alarak dünyaya dilini yutturduğunu kaydettiler. ‘Ekonomik one minute’ olarak addedilen kararın hem CHP’yi hem de onunla el ele veren siyasilerin dumura uğrattığının altını çizdiler.

İslâm ülkeleri örnek alsın

akit’e konuşan AK Parti 27’nci Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye’nin İsrail’le ticareti kesmesinin İslam ülkelerine örnek teşkil etmesi temennisinde bulunarak, şunları söyledi: “İsrail’e ihracatı ve ithalatı tümüyle noktalama kararı almamız çok önemli. Bunu iktisadi anlamda ‘one minute’ olarak addetmemiz mümkün. Şu muhakkak ki Türkiye, kalkınma ve ilerlemeyi mühim görür ama insanı her şeyin önüne koyar. İnsanın güven ve huzur içinde olmasını, müreffeh hâle gelmesini esas alır. Onun için Cumhurbaşkanı’mız, mazlumun hakkını hukukunu korudu. Onun için Filistin toplumunun yanında ve İsrail devletinin karşısında durdu. Cumhurbaşkanı’mızın ‘One minute’ çıkışını duymayan yok. Cumhurbaşkanı’mızın haydut İsrail’e tepkisini bilmeyen yok. İşte Türkiye’nin Gazze’yi kana bulayan bu ülkeyle ticareti bütünüyle durdurması, Cumhurbaşkanı’mızın tepkisinin tezahürüdür. Ekonomik ‘one minute’tur. Umarız, bu karar İslam ülkelerine ve Arap devletlerine örnek olur. Dileriz, İslam ülkeleri ve Arap devletleri İsrail’le ticaretlerini yeniden ele alır. Ümit ederiz, bunlar da bebekleri ve çocukları öldürenlerle ticareti dondurur. ABD’nin Gazze’de kan akıtan Netanyahu’ya yardım etmesi ve zalime el vermesi büyük talihsizlik.”

Eleştirenler samimi değiller

Hükümetin İsrail’le ticareti kesmesine muhalefetin sağır kaldığından da şikâyet eden Aydemir, şöyle devam etti: “CHP de onun peşinden gidenler de samimi değil. Emin olun, CHP iktidarda olsa İsrail’le ticarete devam ederdi. Tel Aviv’e gemi gemi ürün yollamaya devam ederdi. İsrail tarafına ticari yaptırım uygulamazdı. Yazık. At izi, it izine karıştı. CHP’nin, SP’nin ve YRP’nin farkı yok. Bunlar, birbirlerine sufle veriyorlar. Birbirlerini yönlendiriyorlar. İftiralara sarılıyorlar. CHP’yle kol kola olan SP ve YRP, dedikoduyla ilerliyor. Bu ikisi, iftirayla CHP’ye yol açıyor. Yerel seçimlerde CHP başarı elde etti ise ardında ortaya atılan iftiraların, dedikoduların payları var. İsrail’le ticarete yönelik yalanları yayan hususen SP ve YRP’dir. Bu ikisinden şu an ses seda yok. Emin olun, bu ikisi İsrail’le ticaretin durdurulmasının akabinde hükümete teşekkür etmeyecek ve başka bahaneler aramaya yönelecek.”

Laf atanlar mahcup oldu

Türkiye’nin dünyaya bir defa daha “One minute” dediğini vurgulayan AK Parti 27’nci Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da şu görüşleri paylaştı: “Temenni ederiz, İslam ülkeleri hükümetimizi örnek alırlar. Temenni ederiz, muhalefet partileri mahcup olurlar. Mahcup olurlar mı? Olmazlar. Çünkü muhalefet partileri, İsrail’le ticaret hususunda samimi değildiler. Bir kere Filistin’de mücadele verenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili algıları ortada. Onlar, Sayın Erdoğan’ın Gazze konusunda ne denli duyarlı olduğunun farkındalar. İbretliktir ki CHP zihniyeti, olayı suiistimal ediyor. Acıdır ki Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi Erdoğan’ın samimiyetini ve hassasiyetini bildiği hâlde CHP’nin söylemlerine sarıldı. YRP, bu topa girmemeliydi. Fatih Erbakan ve ekibi, CHP’yi takip etmemeliydi. SP ve YRP yönetiminde utanma yok. İsrail kan dökerken Amerika’da öğrenciler ayaklanıyor, bizde ise itiş kakışla karşı karşıya kalınıyor. Bakın, Filistin’e buradan yardımlar gidiyordu. Ticaretin durmasıyla o yardımlar gitmeyecek. Yeni durum kimin hayrına olacak? Bizden bildiklerimiz SP ve YRP, bunu dikkate aldı mı?”

