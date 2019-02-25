0553 313 94 23

Ekonomik beklentiler masaya yatırılıyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik “2019 Yılı Ekonomide Yurtiçi ve Yurtdışı Beklentileri, Piyasa Senaryoları” konulu bilgilendirme semineri düzenliyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:08
Ekonomik beklentiler masaya yatırılıyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik “2019 Yılı Ekonomide Yurtiçi ve Yurtdışı Beklentileri, Piyasa Senaryoları” konulu bilgilendirme semineri düzenliyor.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik düzenlediği eğitim ve bilgilendirme seminerlerine bir yenisini daha ekliyor. 27 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 17.00’da İTSO Konferans Salonu’nda İş Yatırım iş birliğiyle gerçekleştirilecek “2019 Yılı Ekonomide Yurtiçi ve Yurtdışı Beklentileri, Piyasa Senaryoları” konulu bilgilendirme seminerine konuşmacı olarak katılacak olan İş Yatırım Menkûl Değerler A.Ş. Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan ve İş Yatırım Menkûl Değerler A.Ş. Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, 2019 ekonomisine dair bilgilendirmelerde bulunacak.


Üyelere çağrıda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Oda üyelerimize yönelik olarak düzenlediğimiz eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Alanında uzman konuşmacılarımızın iştirâkiyle 27 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 17.00’da Odamız Konferans Salonu’nda İş Yatırım iş birliğiyle ‘2019 Yılı Ekonomide Yurtiçi ve Yurtdışı Beklentileri, Piyasa Senaryoları’ konulu seminer gerçekleştireceğiz. Bu seminerin oldukça verimli bilgiler sunacağı düşüncesindeyiz. Üyelerimizin güncel konularda bilgi sahibi olmalarını önemsiyoruz ve bu tür faaliyetlerimizi sürekli olarak devam ettireceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'ABD ve Guaido sivilleri öldürmeyi planladı'
    1. 'ABD ve Guaido sivilleri öldürmeyi..
    2. "Kız Kardeşim Projesi"
    3. "Biz önümüze bakıyoruz"
    4. Yeşil Körfez personeline yüzde 40 zam
    5. Vali Günaydın’dan Kayseri Şeker’e..
    6. Gümüşhane emniyetinden uyuşturucu..
    7. Bakan Varank sanayicilerle bir araya..
    8. Gelişen Elbeyli’nin değişen yüzü
    9. Başkan adayı Böcek, Konyalılarla..
    10. Malatya’da okul müdürüne darp iddiası
    11. Mısır’da idam edilen 9 genç için..
    12. "Petrolde volatilitenin hakim olacağı..
    13. Adıyaman’da Mısır protestosu yapıldı
    14. World Shopfitting-Design’ın yeni web..
    15. Gazze'de Filistinli tutuklulara destek..
    16. Başkan Çelik’ten yoğun hafta sonu..
    17. Başkan Can’dan kurumlara ziyaret
    18. Vatandaş istiyor, Başkan Tahmazoğlu..
    19. Polisler izin verseydi Erdoğan'ı böyle..
    20. Yürekleri sızlatan çağrı! 4 gündür..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”