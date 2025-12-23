Ekonomide savaş yorgunu Ukrayna’ya ‘not’ dopingi: İflasın eşiğinden CCC’ye yükseldi!

Savaşın ağır ekonomik yükü altında ezilen Ukrayna, dış borç yükümlülüklerini yerine getirebilme noktasında önemli bir eşiği aştı. Fitch Ratings, Ukrayna’nın ticari alacaklılarıyla ilişkilerinin normalleşme sürecine girdiğini belirterek, ülkenin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu yükselttiğini duyurdu. Kuruluşun raporunda, borç yapılandırma adımlarının başarılı bir şekilde yönetilmesinin "temerrüt" riskini hafiflettiği vurgulandı.

AB’DEN GELEN 90 MİLYAR AVROLUK CAN SUYU

Not artışının en somut dayanaklarından biri, Avrupa Birliği’nin 19 Aralık 2025 tarihinde Ukrayna’ya sağlama kararı aldığı 90 milyar avroluk yeni paket oldu. Fitch, bu devasa kaynağın Ukrayna’nın önümüzdeki bir yıldan fazla sürecek olan finansman ihtiyacını tek başına karşılayabileceğini belirtti. Bu yardımın, kısa vadeli borç sürdürülebilirliği risklerini minimize ederek piyasalara güven aşıladığı ifade edildi.

HÂLÂ RİSKLİ AMA ARTIK 'SINIRLI TEMERRÜT'TE DEĞİL

Fitch, bu not yükseltmesine rağmen Ukrayna’nın kredi notunun hâlâ "yatırım yapılabilir" seviyenin oldukça altında kaldığı uyarısında bulundu. "CCC" notu, ülkenin borçlarını ödeyebilme kabiliyetinin hâlâ dış finansmana ve savaşın gidişatına son derece bağımlı olduğunu gösteriyor. Ancak "sınırlı temerrüt" seviyesinden çıkılması, Kiev yönetiminin küresel finans piyasalarıyla kopardığı bağları yeniden kurmaya başladığının bir tescili olarak yorumlandı.