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Ekonomide kritik rakamlar açıklandı

Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 445 milyon dolar oldu.

13 Eylül 2019 Cuma 10:02
Ekonomide kritik rakamlar açıklandı

Bir önceki yılın Temmuz ayında 2 milyar 178 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon ABD doları fazla verdi. Foreks anketinde beklenti 1,3 milyar dolar fazla verileceği yönündeydi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon ABD doları fazla verdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.421 milyon ABD doları azalarak 2.524 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyon ABD doları artarak 4.277 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2.430 milyon ABD doları artarak 4.585 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyon ABD doları tutarında artarak 3.297 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 145 milyon ABD doları artarak 665 milyon ABD doları olmuştur. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 73 milyon ABD doları artarak 138 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 66 milyon ABD doları azalarak 657 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 97 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 88 milyon ABD doları ve 391 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.410 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 2.250 milyon ABD doları yeni tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlarda 634 milyon ABD doları tutarında net giriş gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 1.704 milyon ABD doları ve 1.619 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 417 milyon ABD doları, 102 milyon ABD doları ve 43 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 3.156 milyon ABD doları rezerv artışı gözlenmiştir."

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:02
  1. cari işlemler

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