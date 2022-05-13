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Ekonomi Ekonomide kritik rakamlar açıklandı
Ekonomi

Ekonomide kritik rakamlar açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi mart ayında yıllık yüzde 9,6 artarken, aylık olarak yüzde 1,8 azaldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 10:23:00 -
Ekonomide kritik rakamlar açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 9,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,8 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.

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