  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ekonomide kritik rakamlar açıklandı
Ekonomi

Ekonomide kritik rakamlar açıklandı

Ekonomik güven endeksi kasım ayında aylık bazda yüzde 2 azalarak 99,3 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:24:00 - 2021-11-29 10:44:23
Ekonomide kritik rakamlar açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde 101,4 iken kasımda yüzde 2 azalarak 99,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre kasımda yüzde 7,3 azalarak 71,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 azalarak 119,4 oldu.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 artarak 112 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 artarak 93,6 değerini aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'kısıtlama' istedi!
Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'kısıtlama' istedi!

"Yüzde 60 aşılanma oranına ulaşılırsak, toplum bağışıklığı sağlanır." diyen ve aşılanma oranı yükseldikçe, kendi tahminini de arttırıp, önce..
Orhan Gencebay tokatlayınca DP'li Cemal Enginyurt kudurdu! Usta sanatçıyı hadsiz ifadelerle hedef aldı
Gündem

Orhan Gencebay tokatlayınca DP'li Cemal Enginyurt kudurdu! Usta sanatçıyı hadsiz ifadelerle hedef aldı

Sanatçı Orhan Gencebay'ın döviz kurundaki yükselişle ilgili sözlerini hedef alan Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Orh..
İran duyurdu: Meseleyi çözdük
Dünya

İran duyurdu: Meseleyi çözdük

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan ile doğal gaz meselesini çözdüklerini ve imzaladıkları anlaşma ile bu kış gaz endişelerinin k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay