Ekonomide ibreler yukarı döndü

Yeni yılla birlikte ekonomide iyileşme kendini göstermeye başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamalara göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 0,3 puan yükselerek yüzde 74,4’e çıktı. Reel Kesim Güven Endeksi de Ocak ayında 1,5 puan artarak yüzde 93,0 oldu.

TCMB tarafından ocak ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi de olumlu sinyal verdi.

Buna göre, ocakta RKGE, bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 91,5’ten 93,0 seviyesine yükseldi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.