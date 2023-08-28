Ekonomide eylül ayı ortasında çok önemli gelişme olacak! Herkes o adıma kilitlendi
Yeniçağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, faiz kararını destekleyecek hamleler adına eylül ortasının oldukça önemli olacağına işaret etti.
Yeniçağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, faiz kararını destekleyecek hamleler adına eylül ortasının oldukça önemli olacağına işaret etti. Zelyut, yazısında özetle şunları kaydetti:
“Negatif reel faiz hâlâ devam ediyor, hatta enflasyon arttığı için faiz artışı aradaki farka gitti…
İşte böyle bir ortamda faiz kararını destekleyecek hamleler adına Eylül ortası oldukça önemli olacak.
Dolar kıtlığının azaltılması adına Şimşek, 19 Eylül’de New York’a gidecek ve Goldman Sachs merkezinde önemli yatırımcılarla toplanacak. Faiz artışının en büyük anlamı bu toplantıda yatırımcılara vereceği mesaj olacak. Şimşek, iplerin kendi eline olduğunu söyleyerek sermayeyi Türkiye’ye davet edecek.”
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