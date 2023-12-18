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Teknoloji Ekonomide "dönüşüm" olmazsa olmaz! Tüm kurumlar buraya odaklandı
Teknoloji

Ekonomide "dönüşüm" olmazsa olmaz! Tüm kurumlar buraya odaklandı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 14:26:00 - 2023-12-18 14:26:25
Ekonomide "dönüşüm" olmazsa olmaz! Tüm kurumlar buraya odaklandı

Teknoloji kendini her geçen gün geliştirerek ilerlerken dönüşüm sürecinde yaşanan dijitalleşme de hem firmalara hem de kamu kurumlarına önemli avantajlar sağlıyor.

Ekonomik hayatımızda sıkça teknik terimlerle karşılaşıyoruz. Özellikle dijitalleşme sürecinin arttığı bir dönemde e-hizmetler ile sıkı bir ilişki içerisinde bulunuyoruz. Bu hizmetler günlük hayatımızı kolaylaştırırken artık bir zorunluluk halini almaya başladı. Sürdürülebilirliğin sıkça gündemde kaldığı bir esnada karşımıza çıkan bir teknik terim de e-dönüşüm...

Hangi alanları kapsıyor?

Teknoloji kendini her geçen gün geliştirerek ilerlerken dönüşüm sürecinde yaşanan dijitalleşme de hem firmalara hem de kamu kurumlarına önemli avantajlar sağlıyor. e-Dönüşüm, bilginin, varlığın, girişimciliğin, değerlerin ve ihtiyaçların elektronik olarak dönüşüm uygulamalarına atfedilen bir kısaltma. Dijital dönüşüm olarak bilinen bu tanımlama firma ve kurumların dijital ortama aktarılmasını da temin ediyor.
Bu değişimle birlikte hem özel hem kamu işletmeleri tarafından sürdürülen finansal süreçler, artık elektronik ortama taşınmaya başlandı. Hemen her sektörde büyük bir hızla gerçekleşen bu elektronikleşme sürecini tamamlamak için uygulamaya konulan sistemlere de e-Dönüşüm sistemleri denir.

Zorunlu bir ihtiyaç mı?

e-Dönüşüm ile birlikte ülkelerin sınırları ve mesafeleri artık tamamen ortadan kalkmış durumda. Dünyanın herhangi iki bölgesi arasında yazışma, iletişim, bilgi aktarımı ya da dosya alışverişi gibi olaylar çok daha hızlı ve kesin bir hale geldi. Birçok kolaylığın ve avantajın özellikle iş dünyasına taşınmasıyla birlikte işletmeler ve kurumlardan oluşan iş dünyası kendi iş süreçlerini çok daha pratik hale getirdi.

Ne tür avantaj sunuyor?

e-Dönüşüm uygulamaları ile birlikte işletmelerin ve kurumların iş süreçleri olağan dışı bir hız kazandı ve bu hız işletmeler bağlamında karlılığı da artırdı. Verimlilikte yükseliş oldu. Tasarruf için ise itici bir güç teşkil etti. e-Dönüşüm çözümlerinin ekonomiye ve çevreye de son derece olumlu etkileri mevcut. İşletmelerin yıllık milyonları bulan kağıt harcamaları doğaya ve ekonomiye ciddi bir yük ama bu uygulamayla binlerce ağacın kağıda dönüştürülmesinin önüne geçildi. Bu uygulamaların zamanla toplumda yaygınlaşması ve/veya uygulamaların alışkanlık haline getirilmesi özel bir kültür oluşturacak ve beraberinde de dijital dünyanın aslında güvenli bir alan olduğu algısı yaygınlaşacak.

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