Ekonomide Beyaz Saray gerilimi

Grönland gerilimi küresel piyasalarda dalgalanma yarattı. ABD hisseleri ve tahvillerindeki satış baskısı dolara da yansıdı. Dolar endeksi haftanın en düşük seviyelerine çekildi.

Asya piyasalarında haftanın ilk işlemlerinde dolar, Beyaz Saray’ın Grönland’ın geleceğine ilişkin Avrupa Birliği’ne yönelik sert açıklamalarının küresel piyasalarda satış dalgasını tetiklemesiyle son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

ABD’nin Avrupalı müttefiklerine yönelik tehditleri, ABD hisse senetleri ve devlet tahvillerinde geniş çaplı satışlara yol açarken, dolar da baskı altında kaldı. Doların altı büyük para birimi karşısındaki gücünü gösteren Dolar Endeksi, yatırımcıların ABD varlıklarına yönelik risk algısının bozulmasıyla yüzde 0,1 düşüşle 99,004 seviyesine indi. Bu seviye, 14 Ocak’tan bu yana görülen en düşük düzey olarak kayda geçti.

Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya yönelik gümrük vergisi tehditlerini yeniden gündeme getirmesi, geçen yıl nisan ayında “Kurtuluş Günü” vergi açıklamalarının ardından ortaya çıkan ve piyasalarda “Amerika Sat” (Sell America) olarak adlandırılan sürecin benzerini tetikledi. Bu dönemde hisse senetleri, ABD Hazine tahvilleri ve dolar eş zamanlı değer kaybetti. ABD piyasaları, Martin Luther King Jr. Günü tatilinin ardından salı günü yeniden işleme açılacak.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, yatırımcıların dolar varlıklarından uzaklaşmasının arkasında uzun süreli belirsizlik endişesi, ittifaklarda yaşanan gerilim, ABD liderliğine duyulan güvenin zayıflaması, olası misillemeler ve dolarsızlaşma eğilimlerinin hızlanmasının bulunduğunu ifade etti.

Sycamore ayrıca, önceki vergi açıklamalarında olduğu gibi bu tehditlerin de zamanla yumuşatılabileceğine dair beklentiler bulunduğunu ancak Grönland’ın güvenliğinin mevcut ABD yönetimi açısından temel bir ulusal güvenlik hedefi olmaya devam ettiğinin açık olduğunu vurguladı.