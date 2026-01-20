  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kıbrıs'taki patlak veren rüşvet ve yasadışı para skandalı: Halkın tepkisi de büyüyor! Güven krizi Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi Altın fiyatlarında sert yükseliş! Yeni rekor kırıldı Terör örgütü YPG için çarpıcı yorum: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular Kovboyun gümrük şantajı sökmedi: Grönland Trump’a 'hayır' dedi Rusya'dan olay Türkiye kararı! 865,1 milyon dolarlık satış yapıldı Kabine toplantısı başladı: Gündemde Suriye, Gazze ve ekonomi var! Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu! 5’i CHP’li 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özgür ve Mahir de var
Ekonomi Ekonomide Beyaz Saray gerilimi
Ekonomi

Ekonomide Beyaz Saray gerilimi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ekonomide Beyaz Saray gerilimi

Grönland gerilimi küresel piyasalarda dalgalanma yarattı. ABD hisseleri ve tahvillerindeki satış baskısı dolara da yansıdı. Dolar endeksi haftanın en düşük seviyelerine çekildi.

Grönland gerilimi küresel piyasalarda dalgalanma yarattı. ABD hisseleri ve tahvillerindeki satış baskısı dolara da yansıdı. Dolar endeksi haftanın en düşük seviyelerine çekildi.
Asya piyasalarında haftanın ilk işlemlerinde dolar, Beyaz Saray’ın Grönland’ın geleceğine ilişkin Avrupa Birliği’ne yönelik sert açıklamalarının küresel piyasalarda satış dalgasını tetiklemesiyle son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

ABD’nin Avrupalı müttefiklerine yönelik tehditleri, ABD hisse senetleri ve devlet tahvillerinde geniş çaplı satışlara yol açarken, dolar da baskı altında kaldı. Doların altı büyük para birimi karşısındaki gücünü gösteren Dolar Endeksi, yatırımcıların ABD varlıklarına yönelik risk algısının bozulmasıyla yüzde 0,1 düşüşle 99,004 seviyesine indi. Bu seviye, 14 Ocak’tan bu yana görülen en düşük düzey olarak kayda geçti.

 

Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya yönelik gümrük vergisi tehditlerini yeniden gündeme getirmesi, geçen yıl nisan ayında “Kurtuluş Günü” vergi açıklamalarının ardından ortaya çıkan ve piyasalarda “Amerika Sat” (Sell America) olarak adlandırılan sürecin benzerini tetikledi. Bu dönemde hisse senetleri, ABD Hazine tahvilleri ve dolar eş zamanlı değer kaybetti. ABD piyasaları, Martin Luther King Jr. Günü tatilinin ardından salı günü yeniden işleme açılacak.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, yatırımcıların dolar varlıklarından uzaklaşmasının arkasında uzun süreli belirsizlik endişesi, ittifaklarda yaşanan gerilim, ABD liderliğine duyulan güvenin zayıflaması, olası misillemeler ve dolarsızlaşma eğilimlerinin hızlanmasının bulunduğunu ifade etti.

Sycamore ayrıca, önceki vergi açıklamalarında olduğu gibi bu tehditlerin de zamanla yumuşatılabileceğine dair beklentiler bulunduğunu ancak Grönland’ın güvenliğinin mevcut ABD yönetimi açısından temel bir ulusal güvenlik hedefi olmaya devam ettiğinin açık olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!

Dünya

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!

Danimarka'dan Trump ve Grönland açıklaması
Danimarka'dan Trump ve Grönland açıklaması

Dünya

Danimarka'dan Trump ve Grönland açıklaması

Uzun vadeli Trump'ın gizli iklim politikaları, Grönland adımı sonrası ABD için en büyük risk: İlgili iddia
Uzun vadeli Trump'ın gizli iklim politikaları, Grönland adımı sonrası ABD için en büyük risk: İlgili iddia

Dünya

Uzun vadeli Trump'ın gizli iklim politikaları, Grönland adımı sonrası ABD için en büyük risk: İlgili iddia

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23