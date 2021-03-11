Ekonomi Reform Paketi maddeleri neler? Ekonomi reform paketinde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart'ta yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ekonomik reformların ana hatlarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Erdoğan, "Reformları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu reformların devamının geleceğini de belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde hazırlanan ekonomi paketi bu hafta içinde Cumhurbaşkanı tarafından Beştepe’de açıklanacak.

Ekonomi Reform Paketi maddeleri neler?

Sabah’ta yer alan habere göre, Erdoğan'ın açıklayacağı Ekonomi Reform Paketi maddeleri de belli olmaya başladı. Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik pakette bütçede var olan bütün kalemlerin daha sıkı denetiminin yer alacağı düzenlemeler içerecek. Ekonomi paketinde, belediye iştirakleri ve bütçe genel denetimi dışındaki kurumların harcamalarıyla ilgili de başlıklar da bulunuyor. Ayrıca yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi olanakların sunulacağı pakette, borçlara yeni ertelemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Pakette makroekonomik istikrar politikaları kapsamında enflasyon ve cari açıkla mücadele, finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik verilecek.

Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele gibi alanlara öncelik verilecek. Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların çok daha güçlü şekilde teşvik edilmesi ve rekabet politikaları önem kazanıyor. Mali disiplini daha da güçlendirecek kapsamlı kamu maliyesi politikalarına yer verilecek. Gelir ve harcama tarafında alınan tedbirlere uygun şekilde 2021 bütçe açığı hedefi yüzde 4.3'ten 3.5'e indirilecek. Harcamaların takibi ve izlenmesine özel önem gösterilecek.

Bakanlıklar, zorunlu olmadıkça kendilerine tahsis edilen ödeneğin üstünde harcama yapmayacak ve bu ödeneklerden tasarruf edecek. Kamu alım ihalelerinde yeni bir sisteme geçilecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri gerekiyorsa yeniden yapılandırılarak daha verimli ve rekabetçi hale gelecek.