'Ekonomi hukukla düzelir mi?' Altaylı istediği cevabı alamadı

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunduğu programda ekonomi ele alındı.

"Ekonomi hukukla düzelir mi?"

Altaylı konuğu ekonomist Cevdet Akçay'a, "Türkiye buradan nasıl çıkar? Siyasetçiler ve bazı ekonomistler ekoniminin hukukla düzeleceğini söylüyor." sorusunu yöneltti.

Cevdet bu soruya, "Katılmıyorum. Çok iyi olur ama buradan çıkışın yolu bu değil, şöyle söyleyeyim para politikasında hep Rusya örneğini veririm. Savaştan önce de Putin kimsenin sevgilisi değildi. Ancak Rusya'nın baya itibarlı yeri vardı yatırımcılar için hukuk mu vardı Rusya'da hukuk olsa belki daha iyi olurdu ancak para politikası çok iyiydi. Para politikası olmasa kötü olurdu. Putin bile bunu açıkladı." diyerek cevap verdi.