Ekonomi gündemi yoğun

Yerel seçimin ardından ekonominin ülkenin en önemli gündemi olması beklenirken, ekonomi yönetimi bu hafta yoğun bir çalışma temposuna girecek. Yaşanılan kur hareketleri ve finansal piyasalarda alınan önlemlerin ardından Türkiye İstatistik Kurumunca bugün açıklanacak mart ayı enflasyon rakamları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mart ayı enflasyon değerlendirmesi piyasanın beklediği gelişmelerin başında geliyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yarın Ankara’da mart ayı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerel seçimlerin ardından reform sürecine girileceğini ve 8 Nisan haftasında da ekonomiye dair yeni yol haritasının açıklanacağını ifade etmişti. Alınacak tedbirlerin bir kısmının yönetmelik ve kararname niteliğinde olması, bir kısmının yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesinin yanı sıra 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nın açıklanması da bekleniyor. Ayrıca 8 Nisan’da açıklanması beklenen ikinci çeyreğine dair dış ticaret beklenti anketi de büyümenin itici gücü olan ve bu konuda beklentilerin yüksek olduğu ihracat rakamlarına ışık tutacak.

Öte yandan; TÜİK tarafından 9 Nisan’da açıklanacak mart ayı ve ilk çeyreğe dair finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları da ekonomistler ve yatırımcılarla paylaşılacak.