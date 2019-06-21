Ekonomi basınının 11. yaz buluşması gerçekleşti! Gerçek rakamlarla hareket edenlere ihtiyaç var

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından 11. defa düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenine katılan ekonomiye yön veren isimler gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nesnellik vurgusu

İstanbul Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde Cemile Sultan Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, “Burada görev alan ve yazan, objektif bir şekilde düşüncelerini aktaran, verilere göre hareket eden ekonomi basınındaki değerleri kardeşlerimizin ortaya koyacakları performans, Türkiye’ye karşı oluşturulmuş olan bu büyük algı operasyonunda aslında dönüşümünü sağlayacak ve gerçeklerle hem toplumu hem de uluslararası arenadaki her türlü paydaşı buluşturacak bir durum ortaya çıkaracaktır” diye konuştu. Nebati, “Algı operasyonlarının üstesinden gelmek ve özellikle algı operasyonlarının ortaya koyduğu kötümser havayı ortadan kaldırmak için bizim gerçek ekonomi ve rakamlarla sokaktaki havayla hareket eden insanlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

Duayenler buluştu

Ev sahipliğini üstlenen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç da, “Bugün burada Türk ekonomi basının tüm katılımcılarını, tüm seviyedeki eski duayen isimleri, yeni gelenleri ve bu işe senelerini veren isimleri gördük. Güzel bir etkinlik oldu. Güzle işler yapanların hatırlanması ve ödüllendirilmesi de yine güzel bir gelenek EGD’de. Biz de karınca kararınca buna katkı vermeye çalışıyoruz. Ben EGD Yönetimini ve bugün ödül alan herkesi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

İşte ödül alan isimler

EGD Başkanı Celal Toprak ise ekonomi camiası olarak bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, ödül alanları tebrik etti. Ödül alan gazeteciler arasında Kerim Ülker (Dünya), Cihan Orhan (www.patronlardunyası.com), Hülya Güler Akbaş (Hürriyet),Hakan Güldağ (Bloomberg HT), Aylin Rana Aydın (Milliyet), Ayşegül Küçükkurt (Para) yer aldı.