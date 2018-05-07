Ekmeleddin İhsanoğlu başvuru yapmadı!

24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuru sürecini tamamlayan MHP'de 5 milletvekili yeniden başvuru yapmadı. Toplam bin 815 başvurunun yapıldığı MHP'de tekrar başvuru yapmayan vekillerden en dikkat çeken isim ise Ekmeleddin İhsanoğlu oldu.

MHP'de 5 milletvekili, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için aday adaylığı başvurusu yapmadı.



5 İSİM BAŞVURU YAPMADI



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; O isimler arasında en dikkat çekeni, 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu. Eski Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba da başvuru yapmayan diğer isimler.



ABDULLAH AĞAR DA BAŞVURAN İSİMLER ARASINDA



3 Mayıs'ta sona eren aday adaylığı sürecinde MHP'ye yapılan başvuru sayısı ise, bin 815 olarak açıklandı. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanan Şinasi Kanat, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da başvuru yapanlar arasında yer alıyor.