  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması

Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
için kalan
Aktüel

Ekmekten sonra şimdi de ‘mor simit’ görücüye çıktı

Edirne’de, bir fırıncı mor ekmekten sonra şimdi de ‘mor misk’ ürününü kullanarak ‘mor simit’ üretti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:28:35 -
Ekmekten sonra şimdi de ‘mor simit’ görücüye çıktı

Edirne’de, bir fırıncı mor ekmekten sonra şimdi de ‘mor misk’ ürününü kullanarak ‘mor simit’ üretti. Fırın işletmecisi, müşterilerin beğenisine sunulan mor simitlerin diyabet ve hipertansiyon hastalıklarına iyi geldiğini söyledi.


Edirne’de, İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. İhsan Kara tarafından geliştirilen ‘mor miski’ kullanan Edirneli bir fırıncı, mor simit üretti. Prof. Dr. Kara, fırına giderek, müşterin beğenisine sunulan simitlerin tadına baktı. Diyabetten hipertansiyona kadar birçok faydası bulunan simitler, eğer talep olursa üretilmeye devam edecek.


Edirne’de fırıncı Mehmet Çin, Prof. Dr. İhsan Kara tarafından geliştirilen "mor misk" ürününü kullanarak "mor simit" üretti. Fırıncı Çin’in iş yerini ziyaret eden ve pişirdiği mor simitlerden tadan Prof. Dr. İhsan Kara, "mor misk" kullanılarak yapılan unlu mamullerin diyabet ve tansiyona iyi geldiğini dile getirdi.


Mor simidin günlük atıştırmaya çok uygun olduğunu vurgulayan Kara, müşterilere bu simitten ikram etti. Fırıncı Çin ise Edirne’de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve talebe göre mor simit üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı