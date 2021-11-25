Ekmekte oyun bitmek bilmiyor

Muhalif medyada ekmek ve un üzerinden yapılan algı çalışmaları bitmek bilmiyor... Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), fırıncılara uygun fiyatla un sağlamak için 516 bin ton ekmeklik buğdayın satışa açıldığı, piyasaya un arzı konusunda endişeye gerek olmadığı yönündeki açıklamasına rağmen, un temininde güçlük yaşandığını iddia eden bazı fırıncılara ise solak medya çanak tutuyor. Provokatif yayınlarıyla bilinen odaTV söz konusu yayınları yapan medya organlarının özellikle başını çekiyor.

200 liralık una 320 lira diyorlar

Bugün yine odaTV'de "Ekmeğe yeni zam kapıda" başlığıyla yayınlanan haberde dertleri üzüm yemek olmayan bazı fırıncıların haksız söylemlerine yer verilerek algı operasyonu yapıldı. Buram buram abartı kokan haberde "Un fiyatları başta olmak üzeri maliyetin yükselişi, ekmek fiyatlarında yeni zammı gündeme getirdi. Geçen yıl kasım ayında 90 lira olan 50 kiloluk unun bu yıl 320 liraya dayandığını söyleyen fırıncılar, yeni zamların kaçınılmaz olduğunu savundu." ifadelerine yer verilirken, yetkililer söz konusu rakamların gerçeği yansıtmadığını, un fiyatlarının kilogram bazında ortalama 4 lira civarında olduğunu belirtti.