Ekmek mantısı tarifi | Ekmek mantısı nasıl yapılır?

Bayat ekmeklerin en iyi şekilde değerlendirilebileceği bir tarif olan ekmek mantısının lezzetine doyum olmuyor. Hazırlanışı oldukça pratik, maddi anlamda oldukça da ekonomik olan bu tarifin detayları merak ediliyor. Peki, ekmek mantısı nasıl yapılır? Ekmek mantısı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?