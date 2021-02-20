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Kadın - Aile Ekmek mantısı tarifi | Ekmek mantısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ekmek mantısı tarifi | Ekmek mantısı nasıl yapılır?

Bayat ekmeklerin en iyi şekilde değerlendirilebileceği bir tarif olan ekmek mantısının lezzetine doyum olmuyor. Hazırlanışı oldukça pratik, maddi anlamda oldukça da ekonomik olan bu tarifin detayları merak ediliyor. Peki, ekmek mantısı nasıl yapılır? Ekmek mantısı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 23:34:00 -
Ekmek mantısı tarifi | Ekmek mantısı nasıl yapılır?

Ekmek mantısı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 yemek kaşığı tereyağı, 2 tane bayat ekmek (küp doğranmış şekilde), 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 200 gram dana kıyma, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı su, 1/2 demet maydanoz (doğranmış şekilde), 1 su bardağı çırpılmış yoğurt

Ekmek mantısı nasıl yapılır?

Öncelikle tereyağını tencerede erimeye bırakın. Küp küp doğramış olduğunuz bayat ekmekleri ilave edip birkaç dakika kavurduktan sonra ve ocaktan alabilirsiniz.

Sıvı yağı bir tavaya koyun ve kıymayı kavurmaya başlayın. Salçayı da ilave edip iyice karıştırmanız gerekir.

1 çay bardağı su koyun. Su kaynadıktan sonra doğradığınız maydanozu da ilave edip karıştırmaya devam edin.

Servis tabağına ekmekleri yerleştirmeye başlayın. Çırpılmış yoğurdu ve son olarak da kıymalı harcı üzerine yayın. Artık servise hazır. Afiyet olsun…

 

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