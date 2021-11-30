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Kadın - Aile Ekmek kaç kaloridir, kilo aldırır mı?
Kadın - Aile

Ekmek kaç kaloridir, kilo aldırır mı?

Ekmek, porsiyon kontrolüne dikkat edildiğinde kilo aldırmaz.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:46:00 - 2021-11-30 14:54:11
Ekmek kaç kaloridir, kilo aldırır mı?

Ekmek tüketirken içindeki yağ ve diğer besin maddeleri de mutlaka hesaba katılmalıdır. Ekmek, porsiyon kontrolüne dikkat edildiğinde kilo aldırmaz.

Ekmek kaç kalori

-Beyaz Ekmek : 1 adet 300 gram olan ekmek yaklaşık olarak : 760 kaloridir

-150 gram olarak yarım beyaz ekmek yaklaşık olarak : 380 kaloridir.

-Kalın 1 Dilim Beyaz Ekmek : 87 kaloridir.

-İnce 1 Dilim Beyaz Ekmek : 60 kaloridir.

-Normal 1 Dilim Beyaz Ekmek : 72 kaloridir.

-Kepekli Ekmek : 1 dilim yaklaşık olarak 50 kaloridir.

-Tam Buğday Ekmeği : 1 dilim yaklaşık olarak 80 kaloridir.

-Yulaf Ekmeği : 100 gram yaklaşık olarak 212 kaloridir.

-Kepek Ekmeği : 100 gram yaklaşık olarak 215 kaloridir.

-Buğday Ekmeği : 100 gram yaklaşık olarak 242 kaloridir.

Kalori açığı nedir?

Kalori açığı, kişinin bir gün veya hafta boyunca vücut ağırlığını korumak için ihtiyaç duyduğu kalori miktarından daha azını alarak zamanla kilo kaybına yol açmasıdır. Bu makale, bir kişinin kalori açığı ve kilo kaybı hakkında bilmesi gereken her şeyi kapsar.

 

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