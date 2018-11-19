‘Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin’

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ekmeğin maliyetinde buğdayın rolünün yüzde 25’i geçmediğini dile getirerek, nakliye, enerji ve işçilik gibi faktörlerin maliyeti belirlediğini söyledi.

Un fiyatlarını kontrol etmek için 9 Ağustos’tan beri buğday stoklarını piyasaya açarak satışa başladıklarını anımsatan Güldal, tonu kasım ayı için bin 120 lira olarak belirlenen fiyatla satışlara devam edileceğini açıkladı.

Fırıncıların, un fiyatlarını gerekçe göstermesine neden olacak bir buğday sıkıntısının bulunmadığını vurgulayan Güldal, buğday piyasasının kontrol altında olduğunu belirterek, “Yeni üretim dönemine kadar buğdaydan kaynaklanacak un fiyatları artışına, dolayısıyla ekmek fiyatlarında yükselişe gerekçe yoktur” dedi.