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Ekmek arası uyuşturucu satışı

Mersin’in Silifke ilçesinde fırıncılık yapan 1 kişi, ekmek arası uyuşturucu götürürken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:54:00 -
Ekmek arası uyuşturucu satışı

Mersin’in Silifke ilçesinde fırıncılık yapan 1 kişi, ekmek arası uyuşturucu götürürken yakalandı. Jandarma ekipleri ekmek arasına sarılı vaziyette 500 gram esrar ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atakent Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgede fırıncılık işi yapan A.K. isimli şahsın, ekmek siparişi adı altında, poşet içerisine gizlediği uyuşturucuları sattığının ihbarını aldı. Bunun üzerine şahsı fiziki takibe alan ekipler, bir süre izledi. Bisikletle poşet içerisinde ekmek götüren şüpheliyi izledikten sonra durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada ekmek arasına siyah poşete konularak gizlenmiş uç diye tabir edilen 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu maddenin S.S. isimli şahsa ait olduğunu ve ona götürdüğünü söylemesi üzerine ekipler, diğer şüpheli şahsı da bulunduğu adreste gözaltına aldı. Kan ve idrar örnekleri alınan şahısların, jandarmadaki sorguları devam ediyor.

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