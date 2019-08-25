Ekmeğini köpekle birlikte yiyen veli

Bağdat’ın büyük velisi Maruf-u Kerhi, yol kenarında elindeki ekmeği yerken karşısına dikilip bakmaya başlayan aç köpeği görünce tek başına yemekten utanır, bir kendi ısırır, bir de gözünü dikmiş bekleyen köpeğe uzatır, ekmeği birlikte yemeye başlarlar.

Bu sırada uzaktan yaklaşan bir adam:

- Utanmıyor musun elindeki ekmeği köpekle birlikte yemeye der. Maruf:

- Utanmaz olur muyum der, utandığımdan dolayı tek başıma yiyemedim de onunla birlikte yemeye başladım.

Maruf şöyle sorar:

- Sen olsan utanmaz mıydın aç kalan bir köpek karşısında iştiha ile karnını doyururken onun açlığına ilgisiz kalmaktan?

Verecek cevap bulamayan adam uzaklaşırken söylendiği duyulur:

Meczubun teki, ne olacak.