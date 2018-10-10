Ekmeğin küflenmemesi için bunları deneyin

EKMEK KÜFÜ SAĞLIĞA ZARARLI

Birçok kişi tarafından her öğünde tüketilen ekmek, en temel karbonhidrat kaynaklarının başında gelir. Yoğun olarak tüketilmesinden dolayı genellikle ihtiyaçtan fazla alınan ekmekler, uygun olmayan saklama koşullarında kısa süre içinde tazeliklerini kaybeder. Ekmeklerin saklanması sırasında yaşanan bir diğer problem de küf oluşumudur. Küflenen ekmeklerin tüketilmesi sağlık açısından sakıncalı olduğu için küflenmeye karşı gerekli önlemlerin alınması gerekir.

Küfler çok sayıdaki mantar türleri içerisinde, mikroskop ile görülebilen canlılardır. Bu canlıların üremeleri için en uygun ortam ise nemli ortamlardır. Özellikle nemli ya da ıslak besin maddeleri bu canlıların hem besin ihtiyaçlarını hem de nem ihtiyaçlarını karşıladığından dolayı onların üremeleri için en elverişli yerler arasındadır. Ekmeklerin küflenmelerini önlemek içinse öncelikle bu besinlerin kuru ortamlarda saklanmalarına dikkat edilmesi gerekir.

EKMEĞİN KÜFLENMESİNE ÖNLEMEK İÇİN

Her besinde olduğu gibi ekmek içerisinde de su bulunur. Ekmeğin saklandığı yer nemli olmasa bile ekmekten çıkan su buharı ortamın nemlenmesini sağlar. Özellikle çok sayıda ekmeğin birlikte saklandığı ve hava almayan ortamlarda aşırı nem ve su damlacıkları oluşabilir. Bu nedenle ekmeklerin muhafaza edildikleri yerlerde nem birikmesinin engellenmesi gerekir. Bunun için ekmeklerin ağzı kapalı poşet gibi hava almayan yerlerde saklanmaması gerekir. Ayrıca saklandıkları yerde ekmeklerin üzerleri bir bezle örtülürse de nemden etkilenmeleri ve küflenmeleri engellenmiş olur.

Ekmek saklama kutularının içerisine koyulan nem alma özelliğine sahip maddeler de bu besinlerin küflenmelerini önler. Özellikle tuz ve karbonatın ekmeklerin yanında bir kap içerisinde tutulması sonucunda fazla nemi alacağı için küflerin üremesi engellenir.

Küflere karşı kullanılabilecek en etkili maddelerden birisi de sirkedir. Ekmek saklama kutusunun belirli aralıklarla sirkeli bir bezle silinmesi de küf oluşumunu engelleyeceğinden bu şekilde temizlenen kutularda saklanan ekmeklerde küflenme problemi görülmez.

Diğer mikroorganizmalar gibi küfler de belirli sıcaklıklarda üreyemez. Bunun için her ne kadar nem oranı yüksek olsa da buzdolaplarında saklanan ekmekler kısa süre içinde küflenmez. Ancak buzdolabında ekmeğin bir beze sarılarak saklanması, ekmeğin fazla neme maruz kalmasını da engelleyeceğinden, bu durumda küflenme süreci daha da geciktirilmiş olur.

Eğer ekmeklerin saklanması için buzdolabının dondurucu bölmesi kullanılacaksa bunun için ekmeklerin dilimlenerek buzdolabı poşetine koyulması ve poşetlerdeki fazla havanın alındıktan sonra ağızlarının sıkıca bağlanması gerekir. Bu şekilde dondurucuya yerleştirilen ekmekler, küflenmeye karşı koruma altına alınmış olur.