THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Ekmeğin içinden çıkan 'pes' dedirtti! "Midemde erise ne olurdu acaba?"

Aldığı ekmeğin içinden lastik çıkan Bursalı Selim Bilgili, "Midemizde eriseydi ne olurdu acaba? Ekmeği yapan arkadaşlar biraz dikkat eder ve ekmeği tüketenler de biraz daha dikkatli olursa çok iyi olur" diye isyan etti.

27 Ekim 2018 Cumartesi 13:28
Ekmeğin içinden çıkan 'pes' dedirtti! "Midemde erise ne olurdu acaba?"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşan Selim Bilgili isimli vatandaş, bir fırından ekmek alıp eve gitti. Yemek için hazırlık yaparken ekmeği ikiye bölen Bilgili, kırmızı bir şey fark etti. Selim Bilgili, dikkatli bir şekilde baktığında ekmeğin içerisinde bir adet lastik olduğunu görünce şok oldu.

"Midemizde erise ne olurdu acaba?"

Ekmeğin videosunu çeken Bilgili, "Öğle yemeği için fırından ekmek aldık. Ekmeğin içinden bir adet lastik çıktı. Bu lastik biliyorsunuz bir kaç yüz yıl erimeyen bir madde. Midemizde eriseydi ne olurdu acaba? Ekmeği yapan arkadaşlar biraz dikkat eder ve ekmeği tüketenler de biraz daha dikkatli olursa çok iyi olur" diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 13:28
  1. ekmek
  2. Bursa
  3. selim bilgili

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın gözü İstanbul'da! Saatler kaldı
    1. Dünyanın gözü İstanbul'da! Saatler kaldı
    2. Seibert: Almanya Suriye için her..
    3. Van'da uyuşturucuyu bebek sepetine..
    4. 58 yıl önce ölen dedesi için telefon..
    5. İstanbul'da okulun yanında suçüstü..
    6. Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!
    7. 6 terör şüphelisi gözaltına alındı
    8. Ev kazaları açısından yaşlılar büyük..
    9. Ekmeğin içinden çıkan 'pes' dedirtti!..
    10. Irak'ta toz fırtınası bine yakın..
    11. Kekemeliğin sebebi nedir?
    12. Gökgöl Mağarası için UNESCO teklifi
    13. Milli Savunma BakanıHulusiAkar, Rus..
    14. Pompada yeni dönem! Pahalı yakıt..
    15. 54 kaçak yakalandı
    16. Karabaş otu ve anasondaki şifa
    17. İki askerimizin donarak şehit olduğu..
    18. Yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
    19. Yakalanan DAEŞ'liler itiraf etti! 'ABD..
    20. El Clasico'da gözler Messi ve..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri