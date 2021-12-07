Ekler pasta nasıl yapılır? Kolay tarif

Kendi küçük, lezzeti büyük ekler pasta herkes tarafından sevilir. İşte kolay tarifi

Ekler Pasta (Orjinal Pastane Tadında) Tarifi

Malzemeler

Kreması için;

800 ml süt

1 yumurta sarısı

115 gr şeker (1 su bardağından 1 parmak eksik)

70 gr un (yarım su bardağından 1 parmak fazla)

40 gr nişasta (yarım su bardağından 1 parmak az)

Yani un ve nişasta toplamda 1 su bardağı olacak

2 yemek kaşığı tepeleme tereyağı veya margarin

1 paket vanilya

1 küçük Türk kahvesi fincanı soğuk süt

1 poşet krem şanti

Hamuru için;

100 gr tereyağı veya margarin

10 gr şeker (bir tatlı kaşığı)

1 çimdik tuz

200 ml su

1 paket vanilya

125 gr un (1 su bardağından 1 parmak fazla)

4 adet yumurta

Üzeri için;

100 gram sütlü çikolata

100 gram bitter çikolata

Dekor için;

25 gram beyaz çikolata

Ekler pasta nasıl yapılır?

Kreması için bir tencereye şeker, yumurta sarısı, süt, un ve nişasta eklenir. Koyu bir muhallebi oluncaya kadar karıştırılarak pişirilir. Pişen muhallebi sıcakken vanilya ve tereyağı eklenip yağ eriyinceye kadar karıştırılır. Üzerine streç film örtülüp buzdolabına kaldırılıp soğumaya bırakılır. Daha sonra bir fincan soğuk sütle krem şanti katılaşana kadar iyice çırpılır. Tamamen soğumuş olan muhallebi de bir kez mikserle çırpılıp, ardından üzerine çırpılmış şanti eklenir ve ikisi birlikte tekrardan çırpılır. Kreması hazırdır. Hamuru için tencereye; su, tereyağı, tuz, şeker ve vanilya alınarak kaynatılır. Kaynayan suyun içerisine un boşaltılarak sürekli karıştırılır. Toparlanıp hamur halini aldığında yaklaşık 3-5 dakika daha ocakta karıştırılır ve hamur soğumaya bırakılır. Hamur soğuduğunda içerisine tek tek yumurtalar ilave edilir ve mikserle karıştırılır. Tamamen karışıp yapışkan bir hamur halini aldığında hamur sıkma torbasına doldurulur.Fırın kağıdı serilmiş bir tepsiye ince uzun şeritler sıkılır. Önceden ısıtılmış 180 derece (alt-üst) fırın ayarında hamurlar 40-45 dakika pişirilir. Fırından çıkarılan ve soğumuş olan eklerler ortadan iki eşit parçaya kesilir. Alt parçalara bol krema sıkılır ve kapakları benmari usulü eritilmiş çikolataya bulanarak kremanın üzerine kapatılır. Bütün eklerlere aynı işlem uygulandıktan sonra arzu edilirse üzerlerine eritilmiş beyaz, sütlü veya bitter çikolata ile dekor verilebilir ya da fındık, fıstık v.s serpilebilir. Afiyet olsun.