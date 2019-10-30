Yaşlılara daha çok yakıştırdığımız eklem ağrılarının aslında yaşla hiç bir ilgisi yoktur. Çeşitli sebeplerle meydana gelen bu rahatsız edici ağrılar için uygulanabilecek doğal yöntemler araştırılıyor. Peki, Eklem ağrısı doğal yöntemlerle nasıl giderilir?

Eklem ağrılarını genellikle yaşı geçkin olanlara yakıştırsak da, bu ağrılar mutlaka yaşlılıkta görülür diye bir genelleme yapamayız. Kilo sorunları, çeşitli spor aktiviteleri, kazalar veya çeşitli hastalıkların eklem ağrısına yol açması mümkündür.

Hatta psikolojik nedenlerden kaynaklanan eklem ağrılarına bile rastlanır. Pek çok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen eklem ağrıları böylelikle oldukça yaygın rastlanan şikayetler arasında yerini almış olur.

Hareket etmemiz için eklemlerimiz de en az kas ve kemiklerimiz kadar etkilidir. Otururken ya da ayakta dururken vücut destek almak ve işlevini yapabilmek için eklemleri kullanır. Eklem ağrısı vücudun hareketlerini kısıtlayacağından günlük hayatta normal işlerimizden ya da sevdiğimiz bir aktiviteden bizi alıkoyarak sıkıntı yaratır. Gerekli tedavinin yapılabilmesi için ilk şart, eklem ağrısının neden kaynaklandığının teşhis edilmesidir.

Eklem ağrısı doğal yöntemlerle nasıl giderilir?

Eklemle bağlantılı kasları güçlendirecek egzersizler ve yüzme, pilates, yürüyüş gibi sürekli ve düzenli yapılan sporlar ağrıların azalmasında etkili olabilir.

SOĞAN

Kireçlenmiş bölgeler, ılık su ile yumuşatılmalıdır. Ardından avokado, fındık ve okaliptüs yağı gibi yağlarla masaj yapmak, eklemleri rahatlatır. Aloe vera sürmek de faydalı olabilir. Soğan suyu kaynatılarak günde bir kez içilebilir. Ihlamur ve elma suyu karışımı ilaç gibidir.

PANCAR

Kireçlenmede faydalı beslenme için taze sebze ve meyveler, tam tahıllı ürünler önemlidir. Balık, zeytinyağı, avokado ve fındık yararlı yağları içerir. Kemikli etler ve sakatat grubu içerdiği kolajen ile eklemleri güçlendirir. Havuç, pancar, domates faydalıdır. Yumurta beyazı da ağrıları azaltır.