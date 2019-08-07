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Eklem ağrılarına tamamen doğal yöntemlerle veda edebilirsiniz!

Eklem ve kas ağrılarınızdan hızlıca kurtulmak istiyorsanız; bu haber tam size göre…

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
Eklem ağrılarına tamamen doğal yöntemlerle veda edebilirsiniz!

Eklem ve kas ağrıları kimi zaman stres kaynaklı kimi zaman ise zedelenmelerle ortaya çıkabilir. Özellikle dizde meydana gelen ağrılar çoğu zaman can sıkıcı olabilir. Bu tip kas ve eklem ağrılarından kurtulmak için mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor. Doktorlar ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçlarla sorununuzdan hızlıca kurtulmanıza yardımcı olur. Günde 2 ya da 3 kez kullanılan bu ilaçlar, içildikten birkaç saat sonra etkisini yitirmeye başlar ve sonraki tableti yutana kadar bir süre daha ağrılarla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. İşte, böyle anlarda yudumlayacağınız ev yapımı doğal içecekler, ağrıların şiddetlenmesinin önüne geçebilir.

İşte, ev yapımı eklem-kas ağrısı giderici içecekler!

Su

Su sağlıklı bir beden için olmazsa olmazdır. En ufak bir rahatsızlık için uzman kapısı çaldığımızda, doktor ilaçların yanı sıra bol bol su tüketilmesi gerektiğini de vurgular. Yapılan bilimsel çalışmalar da suyun ağrı kesici özellik gösterdiğini kanıtlamıştır.

Süt

Güçlü kemikler için süt günlük beslenme programında mutlaka yer almalıdır. Kalsiyum deposu olan süt eklem ve kas ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

Vişne suyu

Vişne suyunun vücuttaki iltihabı azalttığı bilimsel bir gerçek. Eklem ağrılarına da iyi gelen vişne suyu kesinlikle ölçülü tüketilmelidir. Malumunuz vişne bol şekerli bir meyve ve aşırı tüketimi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kahve

Bağışıklık sistemini güçlendiren, bilişsel işlevlerin gelişmesini sağlayan ve kalp sağlığını koruyan kahve doğru tüketildiğinde iyi bir ağrı kesicidir. Yapılan bilimsel çalışmalar da kahvenin özellikle eklem ve baş ağrılarına iyi geldiği kanıtlanmıştır.

Zencefil çayı

Zencefil tam bir şifa kaynağıdır. Metabolizmayı hızlandıran, sindirim sistemi sorunlarını bıçak gibi kesen zencefil aynı zamanda en güçlü ağrı kesicilerdendir. Ayrıca bu lezzetli çayı ölçüyü kaçırmamak kaydıyla hamileler de tüketebilir.

Siyah çay

Anadolu insanı için çayın yeri bambaşkadır. Çay kimi zaman mutlu günlerimize kimi zaman hüzünlerimize eşlik eder. Ancak kafein içerdiği için çayı ölçülü tüketmekte yarar var. Çay içeriği sayesinde eklem ve kas ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur. Kafein bağımlılığı olan kişiler ise baş ağrılarından bir fincan çay ya da kahve içmeden kurtulamaz.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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