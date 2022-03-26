Eklem ağrılarına ne iyi gelir? Bu tarifle eklemleriniz eskisinden çok daha iyi olacak

Eklemleriniz eskisinden çok daha iyi olacak

Osman Müftüoğlu Eklemleriniz de yaşlanıyor onlara iyi bakın diyor. Eklem konusu hakkında Osman müftüoğlu’nun önerileri şu şekilde;

Eklem romatizmanız varsa...

ÖNERİ 1: Kilo almayın

Osteoartritle mücadelede en önemli yaklaşım yükünüzü artırmamaktır. Alacağınız her kilonun diz, kalça ve bel eklemlerinize yük bindireceğini unutmayın. Vereceğiniz her kilo ise riskinizi azaltacaktır.

ÖNERİ 2: Eklemlerinizi destekleyin

Yeterli C vitamini aldığınızdan emin olun. Araştırmalar C vitamininin osteoartrit riskini neredeyse üç kat azalttığını gösteriyor.

Ayrıca D vitamini de kemiklerin sağlığını korumak için olmazsa olmazdır ve osteoartrit kapınızı çalmışsa bile hastalığın seyrini yavaşlatır.

ÖNERİ 3: Yaralanmalara karşı dikkatli olun

Eklemlerinizi korumak için yaralanmalardan kaçınmalısınız. Erken yaşlarda dizlerini yaralayanlarda ileri yaşlarda osteoartrite yakalanma olasılığının iki-üç kat arttığı biliniyor.

Bilinçsiz yapılan bazı egzersizler de eklemlerin zorlanmasına neden olur ve yaşlılık romatizmasına zemin hazırlar. Bu yüzden, yaptığınız egzersizin eklemlerinizi zorlamadığından, onlara zarar vermediğinden emin olmalısınız.

Özellikle orta ve ileri yaşta egzersize başlıyorsanız, doktorunuzdan, egzersiz fizyolojistlerinden veya fizyoterapistlerinden yardım istemeyi ihmal etmeyin.

ÖNERİ 4: Eklemleriniz yaralanmışsa tedaviyi ciddiye alın

Ufak da olsa eklemlerdeki incinmeyi, zedelenmeyi ciddiye almamak ileride canınızı gerçekten yakabilir!

Öncelikle mutlaka dinlenmelisiniz. Sık sık buz kompresi yapmayı ve incinen yeri vücudunuzdan yukarıda tutmayı ihmal etmeyin.

Sorun kısa sürede iyileşmezse bir doktordan yardım istemeniz gerektiğini unutmayın.

Gecikme ya da yanlış tedavi, ileriki yıllarda ekleminizde osteoartrit oluşmasına neden olabilir. Uzun lafın kısası:

Eklemlerinizdeki yaralanmaları mutlaka ciddiye alın ve mutlaka dinlenin. Ama istirahati fazla uzatırsanız, bu defa da yürümeye başladığınızda problem yaşayabilirsiniz. Bu nedenle istirahat ederken bile zaman zaman egzersiz fizyolojistinin önerdiği hareketleri yapmanız gerektiğini unutmayın.

Ağrıya karşı soğuk kompres deneyin

Eklem ağrılarını azaltmak için eklemlerinizi soğutmayı hiç denediniz mi?

Havluya sarılmış buz parçacıklarını ağrıyan eklem üstüne koyup hafif masaj yapabilirsiniz.

Haftada birkaç gün, günde 15 dakika soğuk, ardından 15 dakikalık molalardan oluşan üç set uygulayın.

Bir süre sonra ağrılarınızın hafiflediğini fark edeceksiniz.

Glukozamin takviyesi işe yarar mı?

Eklem sorunlarında çok tercih edilen ama maalesef biraz bilgisizce kullanılan bir destek var: Glukozamin.

Glukozamin, eklem kıkırdağının bileşenlerinde yer alan birçok kimyasalın yapıtaşıdır.

Glukozaminin yaşlanmayla ilişkili romatizmal bir hastalık olan osteoartrite bağlı eklem ağrılarını azalttığını, eklemleri kıkırdak hasarından koruduğunu gösteren çok sayıda çalışma yayımlanmıştır. Bu yüzden de iç hastalıkları, romatoloji ve ortopedi uzmanlarının reçetelerinde sık sık yer almaktadır.

Öncelikle, bu maddenin kabuklu deniz hayvanlarından elde edildiğini, bu hayvanlara alerjisi olanlarda ciddi sorunlara yol açabileceğini aklınızdan çıkarmayın.

Ayrıca glukozamin bazı insanlarda şeker dengesini bozabilir.

Yani eğer şeker hastasıysanız doktorunuza danışmadan glukozamin içeren eklem takviyelerini sakın kullanmayın.

Midesi hassas, sık sık mide sorunları yaşayan kişilerin de dikkatli olmasında fayda var. Çünkü bu takviyeler mide şikâyeti olanlarda gaz, ağrı, şişkinlik ve ishale yol açabiliyor.

Glukozaminin sülfat formunu kullanmanızı öneriyorum.

Günlük 750-1000 miligramlık dozlar yeterli, 1500’ü geçmenizi önermem.

Eğer kullandığınız takviye K2 vitamini de içeriyorsa ne âlâ. Bu arada eklem dostu bu vitaminin ıspanak, maydanoz ve kuşkonmazda bol miktarda bulunduğunu aklınızın bir köşesine yazın.

Eklemlere özel diğer doğal takviyeler

Romatizmal sorun yaşayan hastalara önerilen diğer bir doğal destek de kondroitin sülfat isimli bir maddedir.

Eklem kıkırdağında doğal olarak bulunan bu maddenin, kıkırdağa esneklik kazandırdığı, yıkıcı ve yıpratıcı etkilerden koruduğu düşünülüyor.

Kondroitin sülfat tek başına alınabileceği gibi glukozaminle birlikte de kullanılabilir.

Yine doğal bir madde olan MSM de (Metil sulfonil metan) sıkça tavsiye edilen eklem dostu takviyeler arasında yer alıyor. Meyve, sebze ve tahıllarda bulunan bu maddenin eklem sağlığına iyi geldiği düşünülüyor.

Başka bir eklem dostu doğal destek ise SAMe’dir. SAMe, yani S-Adenosyl methionin adlı bu maddenin, antidepresan etkisi olduğu da biliniyor.

Almanya ve Amerika’da bir süre önce piyasaya çıkan kollajen hidrolizat da, diz eklemi sorunlarının giderilmesinde kullanılan en yeni desteklerden biri. Saf kollajen hidrozalat takviyesinin özellikle kilo problemi olan hastalarda romatizmal ağrıları önlemek ve ekleme destek vermek konusunda hayli etkili olabileceği düşünülüyor.

Bu tarifle eklemleriniz eskisinden çok daha iyi olacak

Eklem kolejeni nasıl yapılır?

Gerekli olan malzemeler

2 yemek kaşığı kabak çekirdeği

2 yemek kaşığı susam

2 yemek kaşığı aromasız jelatin

5 yemek kaşığı keten tohumu

3 yemek kaşığı kuru üzüm

1 bardak bal

Nasıl yapılır?

Tüketim şekli

Çekirdekleri blendırdan geçirin ve daha sonra jelatin, üzüm ve balı ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Hazır olduğu zaman bir cam kavanoza alın ve saklayın. Aç karna tüketmeniz önerilir. Öğle ya da akşam yemeğinden önce tüketebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı su ile karıştırıp içebilirsiniz. 2 ay boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Düzenli tüketilirse kemik ve eklem ağrılarınız azalacak.

Eklem ağrıları için hangi bölüme gidilir?

Eklem ağrıları yaşayan kişilerin, hastanelerin ortopedi ve travamtoloji bölümüne gitmeleri gerekir. İlk olarak fiziksel muayene yapılır ve eklemlerin hareket kabiliyeti ölçülür. Ayrıca ağrıya yol açan hastalığın teşhisi içinde birtakım kan testleri istenebilir.

Eklem iltihabı nedir?

Eklem iltihabı, osteoartrit olarak da adlandırılan romatizmal bir hastalıktır. Eklemleri hedef alıp, kemik ucundaki kıkırdak dokularda yıpranmaya sebep olur. Kendini en fazla yaşlılık döneminde gösteren bu rahatsızlık kadınlarda, erkeklere oranla daha çok görülür. 45 yaş ve üstündeki kişiler risk grubunda yer alır.

Sakroiliak eklem iltihabı nedir?

'Sakroiliak eklemler; omurganın alt ucu yan kuyruk sokumu olarak belirtilen kemiği, leğen kemiği ile birleştiren sağ ve sol olmak üzere iki adet eklemdir. Aynı zamanda birçok kasın da birleşim noktasıdır.