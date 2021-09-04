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Ekonomi EKK’de ekonomideki gelişmeler ele alındı
Ekonomi

EKK’de ekonomideki gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 23 ve 29 Ağustos’ta gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarında küresel ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 09:57:00 -
EKK’de ekonomideki gelişmeler ele alındı

EKK’den yapılan yazılı açıklamada, toplantılarda küresel aktivitede son dönemdeki gelişmelerin yanı sıra yüksek emtia fiyatları ve küresel enflasyonun etkilerinin değerlendirildiği, gelecek dönemde gelişmiş ülke para politikası duruşlarının küresel finansal piyasaları üzerindeki olası yansımalarının da gözden geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısında güçlü büyüme eğilimini koruduğu, büyümenin daha dengeli görünümü açısından hem net dış talebin hem de iç talebin pozitif katkı sağlamasının olumlu olarak değerlendirildiği belirtildi.

2022-2024 dönemi Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin makro projeksiyonların değerlendirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere son haline getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, OVP’ye yönelik yol haritası ve makro tahminlerin kurul üyeleri tarafından ele alındığı, OVP’nin öngörülen takvime uygun şekilde tamamlanarak uygulamaya alınmasına yönelik planlama yapıldığı bildirildi.

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