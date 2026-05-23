Ekipler 7 gün 24 saat çalıştı 4 milyon kurbanlık sağlık taramasından geçti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesi Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nda sürdürdükleri incelemelerle, hayvan refahını koruduklarını, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağladıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının NSosyal hesabından, Kurban Bayramı öncesi hayvan denetimlerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, ekiplerin hastalıkların yayılmasını önlemek ve hayvansal üretimi güvence altına almak için 7 gün 24 saat çalıştıkları aktarıldı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlere işaret edilen paylaşımda, "Veteriner hekimlerimiz ve denetim ekiplerimiz tarafından yol kontrol ve denetim istasyonlarımızda, nisan ayı itibarıyla 36 binden fazla araç titizlikle incelendi, 4 milyonu aşkın hayvanın sevkiyat uygunluğu ve sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Biyo-güvenlik standartlarımızı en üst seviyede tutmak, kaçak nakillerin önüne geçmek ve üreticimizin emeğini korumak adına kontrol ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz." bilgileri verildi.

Bakan Yumaklı da NSosyal hesabından, Kurban Bayramı öncesi görev başında olduklarını belirterek, "Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonlarımızda aralıksız sürdürdüğümüz denetimlerle, hayvan refahını ve sağlığını koruyor, vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlıyoruz. Sağlıklı hayvan, güvenilir gıda, huzurlu bayram." ifadelerini kullandı.