Ekinoks nedir ve nasıl oluşur? 21 Haziran ekinoksunun özellikleri nelerdir?

Dünya hem kendi ekseni hem de Güneşin etrafında dönerken bu dönüş hareketlerine bağlı olarak gece ve gündüz oluşur. Gece ile gündüzün eşit olması duruma ekinoks denir. Peki, 21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü ve 21 Haziran ekinoksunun özellikleri nelerdir? İşte merak edilen haberin detayları…

21 Haziran ekinoksu nedir ve özellikleri nelerdir?

Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği an. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih, bazı bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır.

1-En uzun gün hem Güney yarımküreyi hem Kuzey yarımküreyi etkiler,

2-Güney Yarımkürede kış başlamaktadır.

3-Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır

4- Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır.

5-Gölge boyları kısalır.

6-Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır.

7-Kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır.