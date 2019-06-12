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Ekinci ve Eskici Türkiye Şampiyonu Takımı Ödüllendirdi

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Okul sporları Yıldız Kızlarda Türkiye Şampiyonu olan, TOKİ Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu kız takımını okullarında ziyaret ederek, başarılarından dolayı kutlayıp, öğrencilere hediyelerini verdiler.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:08
Ekinci ve Eskici Türkiye Şampiyonu Takımı Ödüllendirdi

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Okul sporları Yıldız Kızlarda Türkiye Şampiyonu olan, TOKİ Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu kız takımını okullarında ziyaret ederek, başarılarından dolayı kutlayıp, öğrencilere hediyelerini verdiler.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci “Her öğrencimizin bir sosyal faaliyetler içerisinde olmasını hedefliyoruz ve istiyoruz. Sizlerin başarısı bizleri mutlu etti. Ne güzel bir duygu Türkiye’nin en büyüğü olmak.” iye sözlerini tamamladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise “Öğrenci ve idarecilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. İlimizde, okul sporlarında ve kulüpler bazında yaptığımız çalışmaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz.”dedi.


Tören günün anısına resim çekilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:08
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