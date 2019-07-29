Ekinci spor tesislerini inceledi
AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 4 Eylül Spor Kompleksi içerisindeki yapımı devam eden yüzme havuzu ve spor salonu inşaatını gezdi.29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:40
AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 4 Eylül Spor Kompleksi içerisindeki yapımı devam eden yüzme havuzu ve spor salonu inşaatını gezdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç’tan çalışmalar hakkında bilgiler alan Ekinci, işçilere de çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Çalışmaların kısa sürede tamamlanması gerektiğini ifade eden Ekinci, Sivas’taki spor alt yapısının da önemine değindi.
İncelemeler sonunda Ekinci, Farabi Gençlik Merkezi Spor Salonunda minik sporcularla bir araya gelerek, sporculara başarılar diledi.
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