Ekinci spor tesislerini inceledi AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 4 Eylül Spor Kompleksi içerisindeki yapımı devam eden yüzme havuzu ve spor salonu inşaatını gezdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 4 Eylül Spor Kompleksi içerisindeki yapımı devam eden yüzme havuzu ve spor salonu inşaatını gezdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç’tan çalışmalar hakkında bilgiler alan Ekinci, işçilere de çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması gerektiğini ifade eden Ekinci, Sivas’taki spor alt yapısının da önemine değindi.

İncelemeler sonunda Ekinci, Farabi Gençlik Merkezi Spor Salonunda minik sporcularla bir araya gelerek, sporculara başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.